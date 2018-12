Uscito da casa non aveva dato più sue notizie, ritrovato nella notte il 22enne di Casarano

Si era allontanato dalla propria abitazione nella mattinata di ieri e da allora non si sono avute più sue notizie. Fortunatamente il tutto si è concluso con qualche ora di ansia, tanta preoccupazione e nulla più.

Tutto è bene quel che finisce bene, si dice e, nella nottata appena trascorsa, Claudio Ferraro, 22enne di Casarano, è stato ritrovato.

Ricordiamo che il giovane era scomparso ieri mattina e, i familiari, preoccupati per l’assenza prolungata e non riuscendo a mettersi in contatto con lui hanno prontamente avvisato le Forze dell’Ordine.

Da lì è scattato il Piano provinciale per le ricerche da parte della Questura di Lecce. A essere impegnati nelle operazioni Vigili del Fuoco, Protezione Civile e alcune associazioni della città del Sud Salento che a stretto giro lo hanno rintracciato.

Claudio Ferraro al momento del ritrovamento si trovava in buone condizioni di salute e dopo essere stato visitato dai sanitari ha fatto rientro a casa.