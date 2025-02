Lecce, sventata tragedia nei pressi dell’ospedale. Un clochard tratto in salvo da un incendio

La tarda serata scorsa, Lecce ha vissuto momenti di apprensione quando un camion utilizzato come rifugio da un senzatetto di nazionalità italiana ha preso fuoco nella zona antistante l’ospedale Vito Fazzi. Alcuni eroi silenziosi, tra i quali una guardia giurata in servizio di vigilanza e un poliziotto fuori servizio, hanno notato le fiamme propagarsi dalla parte posteriore del mezzo e, con prontezza, hanno dato l’allarme al 112.

Il vigilante si è precipitato immediatamente nei pressi del veicolo in fiamme e proprio in quel momento un poliziotto in borghese si trovava nelle vicinanze del mezzo. Compresa la gravità della situazione, sono intervenuti con tempestività sapendo che su quel camion era solito dormire un clochard. I due, senza esitazione, hanno agito in sinergia per mettere in salvo l’uomo che dormiva ignaro all’interno del camion.

Grazie al loro tempestivo intervento, sono riusciti a svegliare il senzatetto, in una delle serate più fredde di questo inverno, e a portarlo via dal mezzo in fiamme, scongiurando così una potenziale tragedia.

Nel frattempo, i soccorsi erano stati allertati e sul posto sono giunti rapidamente un’ambulanza del 118, i Vigili del Fuoco e una volante della Polizia. I Vigili del Fuoco hanno domato le fiamme, mentre il personale sanitario ha preso in carico l’uomo tratto in salvo.

Fortunatamente, l’incendio non ha causato feriti, ma solo danni materiali al mezzo. L’uomo è stato accompagnato in ospedale per accertamenti, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.

Questa storia, a lieto fine grazie al coraggio, alla professionalità e alla prontezza di riflessi di due persone, ci ricorda l’importanza di essere vigili e pronti ad aiutare gli altri, soprattutto coloro che vivono in condizioni di fragilità.