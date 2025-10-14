Tornano le intimidazioni nel Salento, colpi di arma da fuoco contro il cancello di un’abitazione a Casarano

Torna l’ombra degli atti intimidatori nel Salento. Quattro colpi di pistola calibro 9 sono stati esplosi nella tarda serata di ieri, intorno alle 23.30, contro il cancello metallico di una villa in via Palla, a Casarano. Un episodio grave che, fortunatamente, non ha causato feriti, ma ha immediatamente messo in allarme le forze dell’ordine e la comunità locale.

La villa presa di mira è l’abitazione di un 46enne incensurato, noto in città per essere il titolare di una pizzeria.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione locale per i rilievi di rito.

I militari, giunti sul luogo, hanno immediatamente avviato le indagini. Utile alle investigazione potrebbe essere la visione delle immagini di eventuali telecamere di videosorveglianza presenti in zona.