Tre idee brillanti per un battesimo da favola: il talento delle ‘Future Planner’

Il Battesimo, un momento di gioia pura e una pietra miliare nella vita di ogni famiglia, merita una celebrazione che sia all’altezza della sua importanza.

È proprio con questo spirito che Jasmine Barba, Lucia Arnó, Marika Pisanò e Giulia Toma, quattro promettenti corsiste del corso di ‘Wedding e Private Planner‘ organizzato dall’ente formativo Asesi di Taviano, hanno messo in campo la loro creatività e le competenze acquisite per trasformare l’evento in qualcosa di davvero indimenticabile.

In questo articolo, le quattro future professioniste dell’organizzazione di eventi presentano tre idee originali e dettagliate per allestimenti e concetti di festa pensati per il Battesimo, dimostrando come passione, pianificazione meticolosa e un tocco di magia possano dare vita a celebrazioni ricche di significato ed emozione.

1) Proposta “dusty blue” per un battesimo maschile, a cura di Jasmine Barba

Per il battesimo del vostro bambino, proponiamo uno stile che unisce la raffinatezza senza tempo alla delicatezza dell’occasione. Abbiamo selezionato la palette ‘beige & celeste polvere’ per creare un’atmosfera calda, serena e incredibilmente chic che si adatterà perfettamente all’ambiente del ristorante.

La scelta del beige accostato al celeste polvere (dusty blue) è la combinazione perfetta per un battesimo maschile che unisce l’eleganza classica e senza tempo (data dal beige e dalle sue sfumature come panna, avorio e tortora) alla delicatezza e alla freschezza (data dal celeste polvere).

Invito

L’invito deve comunicare immediatamente lo stile raffinato dell’evento.

Scegli un cartoncino spesso in avorio o panna, preferibilmente con una texture leggera, il testo principale in tortora scuro. Il nome del bambino può essere evidenziato con un font script elegante color celeste polvere o con stampa a caldo (foil) oro champagne. Le grafiche è bene che siano minimali. Busta color celeste polvere o, per maggiore contrasto, una busta color corda/sabbia con la fodera interna (liner) celeste polvere. Sigillo in ceralacca avorio o panna.

Bomboniere

Le bomboniere devono essere un oggetto piacevole da conservare e che si integri con la palette.

• Temi popolari: orsetti (in porcellana o resina con dettagli celesti), mongolfiere (simbolo di viaggio e sogni, perfette per i due colori), o mini-profumatori/candel.

Angolo torta

Questo è il punto focale visivo dell’allestimento.

• Sfondo (backdrop): un pannello in legno chiaro o rivestito con tessuto color panna/avorio. La decorazione principale deve essere un’arcata di palloncini organica con un mix abbondante di bianco opaco, panna, beige sabbia e tocchi discreti di celeste polvere e oro champagne (cromato).

Torta alta rivestita in buttercream o pasta di zucchero avorio o panna.

• Decorazioni: lavorazione minimalista o con effetto texture (es. spatolato). Inserisci elementi in pasta di zucchero nei due colori: orsetti, nuvole, mongolfiere o piccoli drappeggi in celeste polvere.

Mise en place

L’eleganza si esprime nella cura dei dettagli della tavola.

• Tovagliato: utilizza una tovaglia in lino pesante color sabbia, avorio o panna per la base calda.

• Sottopiatti: scegli sottopiatti in rattan, vimini intrecciato o legno chiaro per dare un tocco rustico-chic e molta texture.

• Piatti e posate: piatti in porcellana bianca o avorio. L’accento metallico è dato dalle posate color oro champagne/bronzo.

• Tovaglioli: questo è il punto ideale per il colore. Tovaglioli in lino color celeste polvere ripiegati in modo semplice o annodati con un filo di spago/nastro in velluto tortora.

• Centrotavola: composizioni floreali basse ed eleganti. Vasi in ceramica opaca color tortora o avorio con fiori bianchi e crema (come rose cappuccino o ortensie) e un tocco di verde salvia o eucalipto. L’aggiunta di candele lunghe beige in portacandele dorati contribuisce all’atmosfera.

• Segnaposto: cartoncini color cordicella con il nome stampato in celeste polvere, magari legati a un rametto di eucalipto o appoggiati su un sassolino levigato.

Postazione dj

La musica deve accompagnare l’eleganza dell’evento.

• Estetica: assicurati che l’attrezzatura del dj sia il più possibile nascosta o coperta. Richiedi un pannello frontale o un telo color panna/beige per nascondere i cavi e gli elementi tecnici, in modo che si integri con l’allestimento.

• Illuminazione: fondamentale: usa luci led ambientali soffuse con tonalità ambra, panna o celeste tenue. Evita luci strobo, rosse o blu elettrico che rovinerebbero l’atmosfera raffinata della palette.

Location

Realizzare un battesimo per un maschietto in un ristorante utilizzando la palette beige e celeste polvere ti permette di creare un evento che è al tempo stesso intimo, elegante e assolutamente chic.

Il segreto è bilanciare i colori: il beige/tortora offre la base di calore e raffinatezza, mentre il celeste polvere fornisce l’accento di delicatezza e freschezza, tipico di un battesimo.

Poiché la location è un ristorante (e non una villa o un agriturismo con un forte stile predefinito), l’allestimento si concentrerà sull’eleganza che si adatta a qualsiasi ambiente, dal moderno al classico.

2) Proposta “Luce di Origine”, a cura di Lucia Arnò

Il battesimo è una celebrazione di purezza, gioia e rinascita, un giorno che merita una cornice che ne esalti la solennità e la bellezza.

Siete pronti a celebrare non solo un rito, ma una nascita simbolica nella luce? Il battesimo è il primo capitolo di una storia sacra e luminosa, e merita un’ambientazione che ne rifletta la profondità spirituale e la dolcezza incantata. Vi presentiamo “Luce di Origine”, un concept che trasforma il battesimo in un’esperienza immersiva, dove la purezza del bianco incontra bagliori eterei, trasparenze celestiali e dettagli che sembrano sospesi tra cielo e sogno.

Immaginate un mondo ovattato, dove il bianco non è solo un colore, ma una vibrazione: latteo, perlaceo, madreperla, ghiaccio, lino. Ogni elemento – dalla luce filtrata ai tessuti, dai fiori agli arredi – è pensato per evocare un senso di sospensione, come se il tempo si fermasse per onorare l’arrivo di una nuova anima. Il risultato? Un battesimo che non è solo elegante, ma profondamente emozionante.

L’ invito (save the date)

Un cartoncino in carta cotone bianca, con bordi sfrangiati a mano e stampa a rilievo perlescente. Il nome del bambino è inciso con un font calligrafico leggero come un soffio, mentre i dettagli sono in un carattere serif moderno, color grigio perla. L’invito è avvolto in una velina trasparente con microglitter iridescenti e chiuso da un sigillo in ceralacca bianca con un simbolo angelico (una piuma, una stella, una luna crescente). La busta esterna è in carta vegetale traslucida, per un effetto di rivelazione graduale.

Simboli e doni (le bomboniere)

Le bomboniere sono pensate come piccoli talismani di luce:

– Mini-lanterne in vetro satinato con candela profumata al latte di mandorla e vaniglia;

– Sacchettini in lino grezzo con confetti bianchi e una pietra di luna incastonata;

– Libricini di preghiere o poesie personalizzate, rilegati a mano con filo d’argento.

Ogni dono è accompagnato da un cartoncino con una frase simbolica, stampata in argento su fondo bianco opaco, e legato con un nastro in seta grezza color avorio.

Tavola di Luce (Mise en Place)

Tavoli rotondi o imperiali rivestiti da tovaglie in lino bianco latte, con runner in organza trasparente. I piatti sono in porcellana bianca con bordo perlaceo, le posate in acciaio satinato e i bicchieri in vetro opalino o cristallo trasparente con riflessi iridescenti. I tovaglioli sono arrotolati in anelli di vetro trasparente con una piuma bianca inserita all’interno.

I centrotavola sono composizioni basse e poetiche: nuvole di gypsophila, rose bianche e lisianthus, con piccole luci a led nascoste tra i fiori per creare un effetto di galleggiamento.

Il Tavolo delle Meraviglie (Sweet Table)

Un tavolo candido, rivestito in tulle e organza, ospita una torta a più piani rivestita in pasta di zucchero bianca opaca, decorata con motivi in rilievo tono su tono (ali, stelle, piume). Intorno, dolcetti monoporzione: meringhe, macarons bianchi, cake pops perlati, biscotti decorati con iniziali e simboli celesti.

Lo sfondo è un pannello in tessuto traslucido retroilluminato, con il nome del bambino scritto in lettere sospese, illuminate da luci soffuse.

Ambientazione e Allestimento (Location)

La location ideale è una masseria ristrutturata, una serra luminosa o una sala con grandi vetrate e luce naturale. L’allestimento gioca con trasparenze, tessuti leggeri e materiali naturali: legno chiaro, vetro, lino, pietra bianca.

– Ingresso: un arco di rami bianchi intrecciati con fiori e nastri fluttuanti

– Zona aperitivo: sedute in vimini chiaro con cuscini bianchi, tavolini in vetro e centrotavola floreali eterei

– Illuminazione: luci calde e diffuse, con punti luce nascosti tra i fiori e le tende per un effetto di aurora

Dress Code: “Ethereal White”

Un codice d’abbigliamento che invita alla leggerezza e alla grazia:

– Per le Signore: abiti in toni chiari (bianco, avorio, cipria), tessuti fluidi come chiffon, seta o lino. Accessori discreti, magari con dettagli madreperlati o trasparenti.

– Per i Signori: camicie bianche o panna, pantaloni chiari, giacche in lino o cotone. Niente cravatte, ma foulard o bottoni in madreperla per un tocco raffinato.

Suoni e Atmosfera

La musica è scelta per accompagnare con delicatezza: arpa, quartetto d’archi o playlist ambient con suoni naturali (acqua, vento, campanelli). Il Dj lavora su una consolle nascosta da un paravento in lino bianco, per non disturbare l’armonia visiva.

Il battesimo è un rito di luce, e con “Luce di Origine” ogni dettaglio diventa un simbolo: della nascita, della speranza, della bellezza che inizia. Un evento che non si dimentica, perché parla al cuore con la lingua della meraviglia.

3) Proposta “Principessa della Natura”, a cura di Marika Pisanò e Giulia Toma

Il battesimo è un momento speciale nella vita di una bambina e della sua famiglia, un’occasione per celebrare la nascita di una nuova vita e la sua entrata nella comunità. Se stai cercando un tema unico e suggestivo per il battesimo della tua piccola, “Principessa della Natura” potrebbe essere la scelta perfetta. In questo articolo, ti guideremo attraverso le idee e le ispirazioni per creare un battesimo magico e incantevole, immerso nella natura e nella magia del bosco, per celebrare la bellezza e la delicatezza della tua bambina.

Inviti: un sentiero nel bosco

L’invito deve subito trasportare gli ospiti nell’atmosfera magica e accogliente della foresta.

Design: scegli una carta ecologica o ruvida (effetto “carta di riso” o martellata) in tonalità panna o beige. La grafica dovrebbe presentare graziosi animaletti del bosco (volpi, cerbiatti, coniglietti, orsetti)

Dettagli: utilizza un sigillo in ceralacca rosa antico o verde salvia per chiudere la busta, magari con l’iniziale della bambina o un piccolo rametto. Il font ideale è un corsivo elegante, abbinato a un font più semplice e leggibile per i dettagli.

Frase d’apertura: “Ti invitiamo a camminare con noi lungo un sentiero magico per celebrare il Battesimo della nostra piccola [nome bimba].

Bomboniere

Le bomboniere sono un ricordo della dolcezza e della natura.

Artigianali: piccoli barattoli di vetro contenenti miele del bosco o confetti, con il coperchio decorato da un piccolo animale in feltro (come un coniglietto o un cerbiatto in rosa e beige).

Oggettistica: statuine in gesso o legno di piccoli animali del bosco (come un gufo o un orsetto) dipinti a mano con dettagli rosa o panna.

Packaging: utilizza nastri di spago e tag personalizzati a forma di foglia o zampa di animale.

Mise en Place

La decorazione della tavola deve ricreare l’ambiente caldo e accogliente della foresta incantata, mantenendo l’eleganza del Battesimo.

Tavoli e tovagliato: opta per tovaglie in lino grezzo (beige/panna) o lascia i tavoli in legno a vista, usando dei runner in muschio artificiale o in tessuto scozzese delicato (rosa e grigio).

Centrotavola: usa ceppi di legno tagliati come base, con sopra piccoli vasetti di vetro contenenti fiori freschi (rose inglesi rosa cipria, ortensie bianche, rametti di eucalipto).

Dettagli: spargi sul runner pigne, bacche finte bianche o rosa e piccole lucine a led (le “fairy lights“) che si intrecciano tra gli elementi, dando un effetto fatato.

Segnaposto: piccole fette di legno su cui è inciso o scritto a mano il nome dell’ospite, decorate con un rametto di verde. Oppure, un biscotto (cookie) a forma di funghetto o di animale del bosco glassato in rosa.

Piatti: piatti in ceramica bianca con sottopiatti in legno o rattan per un tocco rustico-chic.

Angolo Torta

La Scenografia

Lo sfondo è fondamentale per dare profondità e magia.

Sfondo naturale: usa una parete ricoperta da un telo in mussola o lino grezzo (beige o panna) drappeggiato in modo morbido. Oppure, un pannello di legno finto/vero come base.

Elementi del Bosco

– Appendi una ghirlanda di palloncini organici con colori che richiamano il tema: rosa cipria, bianco, oro rosa e verde salvia. Intervallali con foglie finte o edera.

– Aggiungi delle piccole sagome di feltro o cartoncino a forma di foglie di quercia, funghetti e piccoli animali (volpi, cerbiatti, scoiattoli) in rosa e marrone.

– Posiziona lateralmente due o tre tronchi d’albero finti o vasi alti con rami secchi decorati con lucine fatate (fairy lights).

– Nome della bimba: insegna luminosa al neon (rosa o bianca) con il nome della bambina o una scritta in legno intagliato con la frase “Battesimo di [nome]”.

La Torta

La torta deve essere l’attrazione principale.

Design: scegli una naked cake (torta a strati con poca crema sui lati) per un look rustico, oppure una torta ricoperta in pasta di zucchero per un look più fiabesco.

Colori: rosa cipria e crema come colori dominanti.

Topper e decorazioni

Animali: decora la torta con statuine commestibili in pasta di zucchero di animali del bosco come un cerbiatto, una volpe o un coniglietto, con dettagli in rosa (fiocchetti, fiorellini).

Natura: aggiungi elementi di bosco come funghetti in pasta di zucchero, pigne piccole, muschio finto commestibile e bacche rosa/rosse.

Fiori: decora con fiori freschi (o in zucchero) come rose piccole rosa chiaro ed eucalipto, posizionati con attenzione.

Piatto: poggia la torta su una alzata di legno o su un’elegante alzata di ceramica bianca/dorata.

Location

L’allestimento della location per il tuo Battesimo “Principessa della Natura” è la fase cruciale per trasformare la Villa o l’Agriturismo in un vero e proprio scenario fiabesco, mantenendo l’equilibrio tra l’eleganza del rosa cipria e la rusticità del verde salvia e del legno.

Ecco la descrizione dettagliata per allestire ogni zona della location.

L’accoglienza e l’ingresso: la porta del bosco magico

L’ingresso deve dare immediatamente l’idea di entrare in un luogo incantato.

– Arco di benvenuto naturale: utilizza rami di betulla o salice per creare un arco (o sfrutta un cancello esistente). Drappeggia il telo in mussola panna o lino, e fai scendere cascate di lucine fatate (fairy lights) e rami di edera/eucalipto.

– Segnale di legno: posiziona un grande cartello in legno scuro (scritto in corsivo bianco o oro rosa) con la scritta: “Benvenuti nel bosco di [nome della bambina]” o “Il Battesimo di [nome]”.

– Piccoli animali: ai piedi dell’arco, disponi in modo discreto sagome in legno o resina di funghetti, volpi o cerbiatti che sembrano osservare gli ospiti.

L’Angolo dei ricordi (Bomboniere e Confettata)

Questo angolo è il luogo ideale per riproporre in piccolo lo stile dell’angolo torta.

– Struttura: utilizza una vecchia cassapanca in legno, un baule d’epoca o un piccolo carretto (se in agriturismo).

– Sfondo: drappeggia lo stesso telo in mussola panna. Appendi sagome di feltro di animali e foglie in rosa e marrone.

– Confettata: disponi i confetti in vasi di vetro di diverse altezze. Etichetta i gusti con targhette in legno intagliato. I colori dei confetti dovrebbero essere bianco, rosa cipria e verde salvia.

– Bomboniere: appoggia le bomboniere (meglio se a tema naturalistico, come piccole piante grasse o miele) su strati di muschio finto o all’interno di una cassetta di legno grezzo.

L’atmosfera e l’illuminazione: la magia della foresta

Per rendere l’atmosfera davvero fiabesca, la luce è fondamentale, soprattutto al tramonto.

– Lucine fatate: avvolgi le lucine fatate sui rami degli alberi che circondano il prato e lungo i porticati. Lascia che pendano come piogge luminose.

– Lanterna e candele: usa grandi lanterne di legno o metallo bianco/oro rosa con all’interno candele a led (più sicure), posizionandole lungo i sentieri e intorno all’area del ricevimento.

– Area relax: crea un angolo “cozy” nella radura con balle di fieno coperte da coperte in rosa cipria e panna (se agriturismo) o panchine con cuscini in velluto (se villa), incoraggiando gli ospiti a rilassarsi nel “bosco”.

– Musica: una selezione musicale soft, che richiami i suoni della natura o brani acustici, contribuisce a completare l’atmosfera rilassata e magica.