Avvicina una bambina entrata nel suo negozio e la palpeggia, ai domiciliari commerciante

«Violenza sessuale aggravata». È questa la pesante accusa contestata ad un 64enne di Trepuzzi, finito ai domiciliari con il ‘sospetto’ di aver molestato una bambina di appena 10 anni, entrata nel suo negozio di generi alimentari. A firmare l’ordinanza di custodia cautelare è il Gip Giulia Porto.

Drammatico il racconto di quella giornata di inizio luglio che le indagini, condotte dai carabinieri della locale stazione e coordinate dal sostituto procuratore Maria Rosaria Micucci, hanno tentato di ricostruire. Secondo l’accusa, tutto è cominciato quando la bambina è entrata nel negozio dell’uomo, F.P. le sue iniziali, per fare la spesa, per conto dei genitori. Qui, si sarebbe consumata la violenza. La piccola sarebbe stata avvicinata e, con una scusa, condotta in uno sgabuzzino, dove lontano da occhi indiscreti l’uomo l’alvrebbe palpeggiata nelle parti intime. Una volta tornata a casa, la vittima si sarebbe confidata con il padre che, ovviamente, ha informato gli uomini in divisa dell’accaduto.

A quel punto sono scattate i primi accertamenti, condotti – come detto – dai Carabinieri della stazione di Trepuzzi che, nelle scorse ore, hanno bussato alla porta dell’abitazione dell’uomo, stringendo tra le mani l’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari, firmata dal Gip su richiesta del pubblico ministero. Durante le indagini, la bambina è stata ascoltata alla presenza di uno psicologo. È stata sentita dagli inquirenti anche una testimone.

L’indagato è assistito dall’avvocato Antonio Savoia.