Truffa amorosa ad un uomo conosciuto tramite un’agenzia on line. Arriva la condanna per una 29enne

Arriva la condanna ad 1 anno e 6 mesi di reclusione e 500 euro di multa (con pena sospesa e non menzione) per una 29enne di origini honduregne e residente nella provincia di Roma, per truffa aggravata ad un 49enne di Cavallino.

La sentenza è stata emessa, nei giorni scorsi, dal giudice Bianca Maria Todaro con motivazioni contestuali.

La donna, difesa dall’avvocato Giorgio Maria Pompei, potrà fare ricorso in Appello.

In favore della vittima, parte civile con l’avvocato Alessandro Costantini Dal Sant, è stato disposto un risarcimento di 12mila euro.

I fatti

L’uomo, dopo la fine del matrimonio, si era iscritto a un’agenzia online e aveva conosciuto la donna, con la quale pensava di avere intrapreso una relazione amorosa (tramite messaggi e telefonate).

Ma dopo pochi giorni, lei aveva iniziato a chiedere denaro, per problemi economici, accompagnando le richieste con messaggi affettuosi del tipo “ti amo, amore tesoro sei tutto per me” e, quando necessario, con rimproveri come “tu fai solo chiacchiere”.

Il 49enne, aveva così cominciato a versare denaro sulla carta Postepay della donna. Tra le spese, 1.500 euro per l’acquisto di un cane per il figlio della donna, e l’invio di un carico di alimenti, durante il periodo di lockdown per la pandemia.

Il 49enne aveva versato denaro anche per l’acquisto di biglietti. In seguito all’ennesimo versamento aveva deciso di interrompere il rapporto, dopo aver versato circa 10mila euro sulla carta Postepay della donna.

Le indagini sono state condotte dalla Polizia Postale di Lecce ed hanno portato all’apertura di un’inchiesta.