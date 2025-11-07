Furti seriali nei supermercati del Salento. Due condanne e una richiesta di patteggiamento

Dopo i furti seriali nei supermercati del Salento e gli arresti, arrivano due condanne ed un patteggiamento.

Nelle scorse ore, il gup Valeria Fedele, al termine del rito abbreviato, ha inflitto la pena di 1 anno, 9 mesi 20 giorni, e una multa di 250 euro, di reclusione ciascuno, ad Armando Gratino, 45enne, e Alessandro Pellegrino, 31enne, entrambi di Galatone. Gratino è difeso dall’avvocato Ivan Greco, mentre Pellegrino, dall’avvocato Benedetta Frezza.

Sono stati condannati per furto, ma al termine dell’abbreviato sono cadute le aggravanti. Il pm aveva chiesto la condanna a 4 anni. La difesa potrà proporre comunque ricorre in Appello. I due si trovano attualmente ai domiciliari, dopo l’arresto in carcere del marzo scorso.

Invece, il terzo imputato E. P, 51enne, di Aradeo, accusato soltanto di un tentato furto, ha chiesto di patteggiare la pena con l’avvocato Roberto Tarantino.

La serie di furti venne alla luce, quando i tre, nel mese di marzo, vennero raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare. Il provvedimento del gip venne eseguito dai carabinieri della sezione Radiomobile di Gallipoli, che avevano condotto le indagini coi colleghi della stazione di Galatone,

I tre erano stati arrestati in flagranza di reato lo scorso 28 febbraio nel tentativo di forzare la porta posteriore del supermercato Eurospin alla periferia di Nardò.

Le indagini successive, però, avrebbero dimostrato la responsabilità da parte dei tre soggetti di diversi furti, tra i quali quello presso la filiale del supermercato Eurospin di Galatina nella notte del 3 febbraio, in cui avrebbero asportato prodotti gastronomici e denaro contante per circa 8.500 euro. E un altro furto per circa 3.500 euro, presso l’Eurospin di Guagnano la notte del 19 febbraio, sempre di quest’anno.