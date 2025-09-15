Viene adescato con una trappola e costretto a consegnare 100 euro. Arrivano due condanne

Si conclude con la condanna di entrambi gli imputati, il processo a carico di una coppia accusata di avere minacciato, aggredito e rapinato un giovane di Casarano, costringendolo a consegnare la somma di 100 euro. Era stato adescato in un’abitazione di Galatone, con una trappola.

I giudici della seconda sezione collegiale (presidente Pietro Baffa), nella giornata odierna, al termine del processo di primo grado, hanno inflitto la pena di 6 anni di reclusione e 2.000 euro di multa ciascuno, a Ivano Filoni, 27enne originario di Nardò, ma residente a Galatone, e ad Ilaria Orlando, 30enne, originaria di Tricase. Gli imputati rispondevano del reato di estorsione, in relazione a quello di rapina.

La vittima era assistita dall’avvocato Andrea Cera.

Va detto che il pm ha depositato, nel corso dell’udienza, una sentenza irrevocabile nei confronti dei due, per episodi analoghi.

I fatti risalgono all’8 aprile dello scorso anno. Le indagini dei carabinieri, sono state coordinate dal pm Simona Rizzo. In base a quanto ricostruito durante l’inchiesta, il giovane casaranese contattò una donna attraverso un sito di incontri online. E l’interlocutrice gli diede poi appuntamento in un’abitazione di Galatone, con la scusa di conoscersi.

Al momento del suo arrivo, il giovane si rese conto di trovarsi di fronte ad una trappola. Oltre alla donna con cui si era sentito telefonicamente, vi era una terza persona che avrebbe aggredito la vittima, afferrandola per il petto. Non solo, avrebbe minacciato il giovane, aizzandogli contro un cane di grossa taglia, e gli avrebbe sferrato uno schiaffo, intimandogli di consegnare il portafoglio. Il giovane venne così costretto a consegnare due banconote di 50 euro ciascuna. La vittima riuscì ad allontanarsi dall’abitazione per poi sporgere denuncia ai carabinieri.

Successivamente, la coppia venne arrestata anche per un altro episodio.

I due imputati sono difesi dall’avvocato Andrea Bianco. Il legale potrà fare ricorso in Appello, una volta depositate le motivazioni della sentenza.