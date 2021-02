Spaccio di droga nel Basso Salento. Quattro condanne con l’abbreviato e tre patteggiamenti

Arrivano quattro condanne al termine del processo con rito abbreviato su alcuni episodi di spaccio di cocaina, eroina, hashish, marijuana nel Basso Salento.

Il gup Giulia Proto ha inflitto: 2 anni e 10 mesi per Salvatore Savarelli, 27 anni di Gagliano del Capo (il Procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi ha invocato 4 anni ed 8 mesi); 8 mesi con pena sospesa per Maria Teresa Manco, 29enne di Gagliano del Capo (2 anni ed 8 mesi); 2 anni per Andrea Errico, 42 anni di Presicce ed Ivan Liguori, 35 anni di Presicce ( chiesti 2 anni).

Inoltre, il gup ha accolto il patteggiamento della pena a 6 mesi e 20 giorni per Alessio Potenza, 38 anni di Taurisano ed a 10 mesi per Ivan Abate, 42enne di Taurisano (per entrambi in continuazione con una precedente condanna) ed a 10 mesi per Stefano Trane, 29 anni di Gagliano del Capo.

Il collegio difensivo è composto dagli avvocati Luigi Corvaglia, Silvio Caroli, Vincenzo Del Prete, Mario Ciardo e Mario Petrachi.

I cinque episodi di spaccio contestati dal procuratore aggiunto Guglielmo Cataldi, si sarebbero verificati tra agosto ed ottobre del 2018, a Presicce, Taurisano e Gagliano del Capo. Le indagini si sono avvalse del servizio di pedinamento e monitoraggio in macchina attraverso il sistema gps. Nel corso delle indagini si arrivò all’arresto Alessio Potenza ed il giorno dopo, di Andrea Errico, avvenuti nell’ottobre del 2018, entrambi “pizzicati” con diversi quantitativi di droga.