Accusato di furti a ripetizione ai negozianti di Lecce e provincia. Condannato a 4 anni e 11 mesi con l’abbreviato

Arriva la condanna per l’uomo accusato di una lunga serie di furti ad attività commerciali di Lecce e provincia.

Vincenzo Rossetti, 39enne di Monteroni, conosciuto anche con il soprannome di “Lupin” è stato condannato a 4 anni e 11 mesi di reclusione (chiesti 6 anni e 8 mesi). La sentenza è stata emessa dal giudice Giovanna Piazzalunga, al termine del rito abbreviato (consente lo sconto di pena di un terzo). Condanna a 10 mesi per Fiorina Calcagnile, 34enne di Lecce (chiesti 1 anno e 8 mesi), complice di Rossetti in tre circostanze.

I due imputati sono assistiti rispettivamente dagli avvocati Carlo Madaro e Rita Ciccarese e potranno presentare ricorso in Appello.

Rossetti venne arrestato nell’aprile del 2021 dai Carabinieri della Compagnia di Lecce in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare.

Tanti i i furti contestati all’imputato, avvenuti: il 26 dicembre 2020 ai danni di una farmacia di Monteroni dove ha rubato dal registratore di cassa, la somma di 400 euro; tra il 30 e il 31 dicembre 2020 ai danni di una pasticceria di Lecce nella quale si è impossessato di 400 euro; il 2 gennaio 2021 in un esercizio di generi alimentari, all’interno del quale si è introdotto, per poi impossessarsi della somma di 700 euro, prelevata dal registratore di cassa; il 23 gennaio 2021 ai danni di un panificio di Lecce nel quale ha rubato 1590 euro; l’8 marzo 2021 in una farmacia di Lequile nella quale si è introdotto dopo aver forzato la saracinesca e la porta d’ingresso per impossessarsi, dal registratore di cassa, della somma di 250 euro; il 14 marzo 2021 ai danni di un panificio di San Pietro in Lama nel quale si è introdotto e ha rubato la somma di 100 euro.

La maggior parte dei furti sono avvenuti durante la notte in violazione del coprifuoco istituito per il contrasto alla pandemia da covid-19, suscitando forte preoccupazione nella popolazione e tra i titolari di attività commerciali.

Il 39enne di Monteroni rispondeva anche si lesioni personali colpose e omissione di soccorso, per aver investito un’automobilista con una vettura rubata, ed essersi dato alla fuga.

Ricordiamo che inoltre Rossetti è balzato agli onori della cronaca per la fuga del 26 settembre scorso dal penitenziario di Bari. Fu poi riacciuffato e si trova tuttora detenuto in carcere.