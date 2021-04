“Pizzicato” con oltre 120 grammi di cocaina in casa. 41enne di Andrano condannato a 5 anni 

Venne “pizzicato” con oltre 120 grammi di cocaina, durante una perquisizione dei carabinieri.

Il gup Marcello Rizzo, al termine del processo con rito abbreviato, ha condannato Maurizio De Pascali, 41enne di Andrano, alla pena di 5 anni.

In precedenza, il pm Giorgia Villa aveva invocato una condanna ben più pesante alla pena di 6 anni ed 8 mesi.

L’imputato è assistito dagli avvocati Tony Indino e Mario Blandolino che presenteranno ricorso in Appello.

Maurizio De Pascali, 41enne di Andrano, già coinvolto in passato in vicende di droga, come detto, venne “pizzicato” il 30 ottobre del 2020, con 124,995 grammi di cocaina. Oltre alla sostanza stupefacente, durante la perquisizione svolta nella sua abitazione dai carabinieri della stazione locale, venne sequestrato anche materiale ritenuto utile per il confezionamento delle dosi e la somma di 1100 euro considerata provento dell’attività illecita.

Il 41enne venne arrestato e ristretto ai domiciliari.