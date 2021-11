Aggrediti in paese a colpi di bastone. Marito, moglie e figlio spediti in ospedale. Condannato un 52enne

Avrebbe preso a bastonate una coppia di coniugi e il loro figlio, perché facevano troppo rumore nel locale commerciale, confinante con la sua abitazione.

A.F., 52 anni di Lizzanello, è stato condannato a 1 anno e 6 mesi (pena sospesa) dal giudice monocratico Fabrizio Malagnino, per lesioni personali.

Il tribunale ha inoltre disposto il risarcimento del danno ed una provvisionale di 3.000 euro, in favore del figlio della coppia, vittima del pestaggio, che si era costituito parte civile con l’avvocato Davide Pastore.

L’imputato, assistito dall’avvocato Silvio Verri, potrà presentare ricorso in Appello.

I fatti risalenti al 21 aprile del 2017, sono stati denunciati dalle stesse vittime.

I coniugi ed il figlio stavano effettuando in serata delle operazioni di pulizia dell’esercizio commerciale. A.F. avrebbe prima rivolto frasi offensive verso di loro per poi passare ai fatti. L’uomo avrebbe prima aggredito il titolare, prendendolo a bastonate in testa e alla spalla. E poi, avrebbe picchiato, sempre con il bastone, anche la moglie ed il figlio del commerciante.

A quel punto sono prima intervenuti alcuni vicini di casa per disarmare A.F. In seguito, è giunta sul posto una pattuglia dei carabinieri.

I tre sono stati portati in pronto soccorso con una ambulanza, riportando varie lesioni. In particolare, il proprietario dell’esercizio commerciale avrebbe rimediato un trauma cranico (come il figlio) e la frattura di un dito. Moglie e figlio, invece, avrebbero riportato contusioni alla spalla ed alle gambe.