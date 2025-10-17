Minacce rivolte al figlio del nuovo compagno della ex moglie? Arriva la condanna

Rispondeva di minacce e gesti intimidatori verso un bambino di appena 10 anni, figlio del nuovo compagno della sua ex moglie. Al termine del processo, un 54enne del casaranese è stato condannato a un anno di reclusione dal giudice Fabrizio Malagnino del Tribunale di Lecce Al termine del processo, il giudice ha disposto anche il risarcimento del danno, in separata sede, alle parti civili, rappresentate dall’avvocato Attilio De Marco.

L’imputato, difeso dall’avvocato Vincenzo Venneri, potrà fare ricorso in appello, non appena saranno depositate le motivazioni della sentenza (nei prossimi sessanta giorni).

Secondo l’accusa, tra il 2023 e il giugno 2024, l’uomo avrebbe offeso, minacciato e spaventato il bambino, in più circostanze. In che modo? Attraverso sguardi minacciosi, gesti volgari. Non solo, anche per mezzo di gesti intimidatori come quello di tagliargli la gola, ogni volta che lo incontrava. In altre circostanze, spinto da un ingiustificabile livore, l’uomo avrebbe accelerato con l’auto, simulando di volerlo investire.