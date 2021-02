Perseguitava, minacciava di morte e afferrava per il collo la sua ex. Condannato un 62enne

Perseguitava e minacciava di morte la ex compagna, arrivando ad afferrarla per il collo, mentre stava per uscire con le amiche.

Il giudice monocratico Maddalena Torelli ha condannato un 62enne di Racale, ad 1 anno e 6 mesi per stalking.

Non solo, anche al pagamento di una provvisionale di 10mila euro (oltre al risarcimento del danno in separata sede), in favore della vittima, che si era costituita parte civile.

È assistita dagli avvocati Walter Gravante e Francesco Fasano.

L’imputato è invece difeso dall’avvocato Maria Cristina Mastroleo e potrà fare ricorso in Appello.

I fatti risalgono al periodo compreso tra luglio ed agosto del 2019 e si sarebbero verificati a Gallipoli.

Secondo l’accusa, rappresentata dal pm Maria Rosaria Micucci, il 62enne di Racale si apposta a nei pressi di casa e del luogo di lavoro. E poi, la minacciava di morte e la tempestava di domande. E in una circostanza, l’afferrava per il collo, bloccandola, mentre stava per uscire con le amiche.

Infine, il 16 agosto di due anni fa, il 62enne si recava nel box in cui la sua ex aveva parcheggiato lo scooter e urinava all’interno del casco.

L’uomo dopo la denuncia della ex, era stato raggiunto dal divieto di avvicinamento, attraverso l’apposita ordinanza a firma del gip Giulia Proto.