Condannato in Germania per abusi sessuali su dieci ragazze minorenni, 39enne arrestato a Gallipoli

Era tornato in Salento per sfuggire alla cattura ed è stato arrestato per violenza sessuale aggravata su minori e lesioni personali. Un 39enne, destinatario dallo scorso gennaio di un mandato d’arresto europeo proveniente dal Distretto di Monaco di Baviera, è finito in manette, grazie alle indagini condotte dai carabinieri della compagnia di Gallipoli.

Gli uomini in divisa lo hanno tratto in arresto “attirandolo” nell’Ufficio Postale gallipolino, per fargli ritirare un pacco. E stato poi condotto nel carcere di Borgo San Nicola.

Il 39enne era stato condannato a 15 anni di reclusione dai giudici tedeschi, poiché accusato di aver abusato di circa 10 ragazzine minorenni.

I reati sarebbero stati commessi a partire dal 2013 e l’uomo si era trasferito dal Salento in Germania per lavorare.