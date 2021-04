Covid, 4.466 attuali positivi in provincia di Lecce. Il report della Asl con i contagi comune per comune

Sono 4.466 gli attuali positivi in provincia di Lecce secondo il report della Asl che, ogni venerdì, analizza l’andamento dell’epidemia nei 96 comuni salentini, “contando” i cittadini contagiati. Il documento riporta esattamente quante persone stanno lottando conto il Covid19 o hanno messo alle spalle il virus, ma attendono il risultato negativo del tampone di controllo. Erano 3.755 una settimana fa, quando da via Miglietta avevano chiesto ancora uno sforzo in un momento delicato della lotta al Coronavirus, soprattutto sul fronte degli Ospedali. L’aumento dei positivi pesa sui posti letto perché cresce, di conseguenza, il numero delle persone che hanno bisogno di ricovero.

Un appello confermato anche questa settimana dal Governatore Michele Emiliano e dall’assessore alla Sanità Pierluigi Lopalco preoccupati che una guardia abbassata durante le feste possa “peggiorare” la curva dei contagi. Con Pasqua ormai alle porte è importante rispettare le regole.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report è riportato, come detto, il numero delle persone contagiate per ogni città o borgo salentino. A confermare che la terza ondata è tutt’altro che superata, è anche il fatto che l’unico Comune covid-free, colorato di bianco, è Sternatia. Il resto della mappa è dipinta di sfumature di blu, più o meno scure a seconda dei casi.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei residenti che hanno ricevuto la dose.

Alessano 23 casi, 698 vaccini somministrati

Alezio 52 casi, 537 vaccini somministrati

Alliste 7 casi, 447 vaccini somministrati

Andrano 20 casi, 678 vaccini somministrati

Aradeo 13 casi, 943 vaccini somministrati

Arnesano 21 casi, 391 vaccini somministrati

Bagnolo Del Salento 7 casi, 137 vaccini somministrati

Botrugno 33 casi, 420 vaccini somministrati

Calimera 22 casi, 1.083 vaccini somministrati

Campi Salentina 78 casi, 1.165 vaccini somministrati

Cannole 1 caso, 179 vaccini somministrati

Caprarica Di Lecce 18 casi, 326 vaccini somministrati

Carmiano 55 casi, 1.136 vaccini somministrati

Carpignano Salentino 10 casi, 384 vaccini somministrati

Casarano 143 casi, 1.851 vaccini somministrati

Castri’ Di Lecce 26 casi, 310 vaccini somministrati

Castrignano Dei Greci 20 casi, 404 vaccini somministrati

Castrignano Del Capo 33 casi, 644 vaccini somministrati

Cavallino 105 casi, 1.364 vaccini somministrati

Collepasso 48 casi, 583 vaccini somministrati

Copertino 108 casi, 2.412 vaccini somministrati

Corigliano D’otranto 51 casi, 635 vaccini somministrati

Corsano 30 casi, 539 vaccini somministrati

Cursi 18 casi, 367 vaccini somministrati

Cutrofiano 28 casi, 1.109 vaccini somministrati

Diso 21 casi, 399 vaccini somministrati

Gagliano Del Capo 17 casi, 516 vaccini somministrati

Galatina 98 casi, 2.914 vaccini somministrati

Galatone 32 casi, 1.614 vaccini somministrati

Gallipoli 175 casi, 2.215 vaccini somministrati

Giuggianello 2 casi, 145 vaccini somministrati

Giurdignano 1 caso, 166 vaccini somministrati

Guagnano 15 casi, 528 vaccini somministrati

Lecce 698 casi, 11.533 vaccini somministrati

Lequile 48 casi, 868 vaccini somministrati

Leverano 52 casi, 1.161 vaccini somministrati

Lizzanello 141 casi, 1.177 vaccini somministrati

Maglie 74 casi, 1.930 vaccini somministrati

Martano 36 casi, 954 vaccini somministrati

Martignano 4 casi, 197 vaccini somministrati

Matino 33 casi, 885 vaccini somministrati

Melendugno 48 casi, 764 vaccini somministrati

Melissano 8 casi, 452 vaccini somministrati

Melpignano 2 casi, 231 vaccini somministrati

Miggiano 27 casi, 375 vaccini somministrati

Minervino Di Lecce 3 casi, 372 vaccini somministrati

Monteroni Di Lecce 46 casi, 1.184 vaccini somministrati

Montesano Salentino 19 casi, 348 vaccini somministrati

Morciano Di Leuca 3 casi, 376 vaccini somministrati

Muro Leccese 12 casi, 581 vaccini somministrati

Nardo’ 223 casi, 3.141 vaccini somministrati

Neviano 7 casi, 556 vaccini somministrati

Nociglia 9 casi, 218 vaccini somministrati

Novoli 27 casi, 935 vaccini somministrati

Ortelle 7 casi, 338 vaccini somministrati

Otranto 34 casi, 463 vaccini somministrati

Palmariggi 22 casi, 181 vaccini somministrati

Parabita 33 casi, 876 vaccini somministrati

Patu’ 4 casi, 191 vaccini somministrati

Poggiardo 40 casi, 776 vaccini somministrati

Presicce-Acquarica 37 casi, 786 vaccini somministrati

Racale 15 casi, 816 vaccini somministrati

Ruffano 55 casi, 696 vaccini somministrati

Salice Salentino 55 casi, 760 vaccini somministrati

Salve 7 casi, 444 vaccini somministrati

Sanarica 3 casi, 157 vaccini somministrati

San Cesario Di Lecce 94 casi, 854 vaccini somministrati

San Donato Di Lecce 34 casi, 578 vaccini somministrati

Sannicola 36 casi, 533 vaccini somministrati

San Pietro In Lama 36 casi, 327 vaccini somministrati

Santa Cesarea Terme 8 casi, 439 vaccini somministrati

Scorrano 38 casi, 792 vaccini somministrati

Secli’ 9 casi, 276 vaccini somministrati

Sogliano Cavour 2 casi, 573 vaccini somministrati

Soleto 23 casi, 705 vaccini somministrati

Specchia 19 casi, 408 vaccini somministrati

Spongano 15 casi, 496 vaccini somministrati

Squinzano 252 casi, 1.220 vaccini somministrati

Sternatia 0 casi, 326 vaccini somministrati

Supersano 65 casi, 262 vaccini somministrati

Surano 6 casi, 177 vaccini somministrati

Surbo 103 casi, 1.051 vaccini somministrati

Taurisano 74 casi, 795 vaccini somministrati

Taviano 12 casi, 1.193 vaccini somministrati

Tiggiano 33 casi, 312 vaccini somministrati

Trepuzzi 80 casi, 1.326 vaccini somministrati

Tricase 87 casi, 2.266 vaccini somministrati

Tuglie 18 casi, 415 vaccini somministrati

Ugento 20 casi, 921 vaccini somministrati

Uggiano La Chiesa 9 casi, 396 vaccini somministrati

Veglie 24 casi, 1.135 vaccini somministrati

Vernole 57 casi, 660 vaccini somministrati

Zollino 4 casi, 214 vaccini somministrati

San Cassiano 17 casi, 271 vaccini somministrati

Castro 25 casi, 265 vaccini somministrati

Porto Cesareo 73 casi, 413 vaccini somministrati

RSA La Fontanella – Ospiti E Operatori (9) 0 casi, – vaccini somministrati

Temporanem. Presenti 30 casi, – vaccini somministrati

Totali 4466 casi, 81.560 vaccini somministrati

I ricoveri

Nel report, oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune, è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 52. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina: sono 30 i pazienti ospitati nel reparto di malattie infettive, 20 in medicina interna dello stesso Ospedale, 4 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 26 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 53 in Pneumologia del Dea e 33 nel reparto di Malattie Infettive. Sono 10 i pazienti presenti all’Ospedale di San Cesario.