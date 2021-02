Covid, 1878 attuali positivi in provincia di Lecce. I contagi comune per comune

Sono 1.878 gli attuali positivi in provincia di Lecce. Sette giorni fa erano 1.996. È scritto nero su bianco nel report della Asl che, ogni settimana, scatta una fotografia dell’andamento dell’epidemia nei 96 comuni salentini, contando i cittadini che stanno facendo ancora i conti con il Covid19.

Non solo, da quando è partita la campagna di vaccinazione nel documento – a cura del dottor Fabrizio Quarta, direttore U.O.C Epidemiologia e Statistica – è riportato anche il numero dei residenti che hanno ricevuto una dose tra medici, infermieri e personale sanitario come previsto dalla «fase uno» del piano che ha dato la priorità a chi ha combattuto in prima linea nella lotta al virus e agli anziani ospiti delle case di cura e delle rsa, soggetti fragili e più colpiti nella prima quanto nella seconda ondata. Questo, in attesa della «fase due» che scatterà dal 22 febbraio e coinvolgerà gli ultraottantenni.

I dati dimostrano che non è il momento di abbassare la guardia soprattutto ora che la Puglia è tornata in zona gialla con regole meno rigide rispetto a quelle previste per la fascia arancione. Il virus continua a circolare, anche se con meno forza rispetto alle altre province pugliesi, come Bari e Foggia dove i numeri sono più pesanti.

I comuni in cui si registrano i casi di infezione da Covid-19

Nel report sono riportate le città e i borghi e il numero dei contagi che stanno facendo i conti con il virus. E, come detto, da quando è cominciata la campagna di vaccinazione anche il numero dei cittadini di ciascun paese che hanno ricevuto una dose.

Alessano 18 casi, 177 vaccini somministrati,

Alezio 12 casi, 139 vaccini somministrati,

Alliste 28 casi, 72 vaccini somministrati,

Andrano 6 casi, 250 vaccini somministrati,

Aradeo 28 casi, 167 vaccini somministrati,

Arnesano 20 casi, 57 vaccini somministrati,

Bagnolo Del Salento 0 casi, 32 vaccini somministrati,

Botrugno 1 caso, 113 vaccini somministrati,

Calimera 8 casi, 184 vaccini somministrati,

Campi Salentina 12 casi, 259 vaccini somministrati,

Cannole 20 casi, 27 vaccini somministrati,

Caprarica Di Lecce 2 casi, 44 vaccini somministrati,

Carmiano 9 casi, 196 vaccini somministrati,

Carpignano Salentino 13 casi, 75 vaccini somministrati,

Casarano 67 casi, 424 vaccini somministrati,

Castri’ Di Lecce 4 casi, 59 vaccini somministrati,

Castrignano Dei Greci 25 casi, 57 vaccini somministrati,

Castrignano Del Capo 4 casi, 155 vaccini somministrati,

Cavallino 33 casi, 283 vaccini somministrati,

Collepasso 36 casi, 149 vaccini somministrati,

Copertino 23 casi, 608 vaccini somministrati,

Corigliano d’Otranto 4 casi, 132 vaccini somministrati,

Corsano 2 casi, 117 vaccini somministrati,

Cursi 2 casi, 58 vaccini somministrati,

Cutrofiano 42 casi, 274 vaccini somministrati,

Diso 2 casi, 103 vaccini somministrati,

Gagliano Del Capo 6 casi, 160 vaccini somministrati,

Galatina 52 casi, 658 vaccini somministrati,

Galatone 43 casi, 229 vaccini somministrati,

Gallipoli 19 casi, 600 vaccini somministrati,

Giuggianello 2 casi, 20 vaccini somministrati,

Giurdignano 1 caso, 37 vaccini somministrati,

Guagnano 10 casi, 77 vaccini somministrati,

Lecce 244 casi, 2.377 vaccini somministrati,

Lequile 12 casi, 177 vaccini somministrati,

Leverano 6 casi, 250 vaccini somministrati,

Lizzanello 27 casi, 244 vaccini somministrati,

Maglie 35 casi, 466 vaccini somministrati,

Martano 15 casi, 172 vaccini somministrati,

Martignano 0 casi, 31 vaccini somministrati,

Matino 119 casi, 228 vaccini somministrati,

Melendugno 4 casi, 114 vaccini somministrati,

Melissano 37 casi, 74 vaccini somministrati,

Melpignano 2 casi, 51 vaccini somministrati,

Miggiano 15 casi, 106 vaccini somministrati,

Minervino Di Lecce 4 casi, 67 vaccini somministrati,

Monteroni Di Lecce 40 casi, 221 vaccini somministrati,

Montesano Salentino 8 casi, 103 vaccini somministrati,

Morciano Di Leuca 6 casi, 59 vaccini somministrati,

Muro Leccese 3 casi, 106 vaccini somministrati,

Nardo’ 47 casi, 613 vaccini somministrati,

Neviano 7 casi, 97 vaccini somministrati,

Nociglia 0 casi, 58 vaccini somministrati,

Novoli 9 casi, 176 vaccini somministrati,

Ortelle 5 casi, 81 vaccini somministrati,

Otranto 4 casi, 123 vaccini somministrati,

Palmariggi 0 casi, 48 vaccini somministrati,

Parabita 55 casi, 176 vaccini somministrati,

Patu’ 0 casi, 40 vaccini somministrati,

Poggiardo 27 casi, 288 vaccini somministrati,

Presicce-Acquarica 46 casi, 162 vaccini somministrati,

Racale 54 casi, 138 vaccini somministrati,

Ruffano 44 casi, 144 vaccini somministrati,

Salice Salentino 27 casi, 117 vaccini somministrati,

Salve 10 casi, 100 vaccini somministrati,

Sanarica 4 casi, 39 vaccini somministrati,

San Cesario Di Lecce 19 casi, 145 vaccini somministrati,

San Donato Di Lecce 8 casi, 100 vaccini somministrati,

Sannicola 10 casi, 112 vaccini somministrati,

San Pietro In Lama 2 casi, 81 vaccini somministrati,

Santa Cesarea Terme 3 casi, 116 vaccini somministrati,

Scorrano 16 casi, 266 vaccini somministrati,

Secli’ 2 casi, 58 vaccini somministrati,

Sogliano Cavour 4 casi, 185 vaccini somministrati,

Soleto 4 casi, 129 vaccini somministrati,

Specchia 11 casi, 115 vaccini somministrati,

Spongano 13 casi, 150 vaccini somministrati,

Squinzano 20 casi, 213 vaccini somministrati,

Sternatia 9 casi, 36 vaccini somministrati,

Supersano 8 casi, 49 vaccini somministrati,

Surano 12 casi, 40 vaccini somministrati,

Surbo 23 casi, 190 vaccini somministrati,

Taurisano 60 casi, 189 vaccini somministrati,

Taviano 44 casi, 251 vaccini somministrati,

Tiggiano 1 caso, 108 vaccini somministrati,

Trepuzzi 29 casi, 304 vaccini somministrati,

Tricase 28 casi, 941 vaccini somministrati,

Tuglie 12 casi, 86 vaccini somministrati,

Ugento 26 casi, 174 vaccini somministrati,

Uggiano La Chiesa 5 casi, 79 vaccini somministrati,

Veglie 18 casi, 203 vaccini somministrati,

Vernole 6 casi, 108 vaccini somministrati,

Zollino 2 casi, 50 vaccini somministrati,

San Cassiano 1 caso, 71 vaccini somministrati,

Castro 1 caso, 52 vaccini somministrati,

Porto Cesareo 3 casi, 75 vaccini somministrati,

Temporanem. Presenti 8 casi, – vaccini somministrati,

Totali 1.878 casi, 17.914 vaccini somministrati.

I ricoveri in Ospedale

Nel report oltre alla distribuzione dei casi Comune per Comune è riportato anche il numero dei ricoveri in Ospedale, fermi a 164. Per quanto riguarda il Santa Caterina Novella di Galatina 25 sono ospitati nel reparto di malattie infettive, 19 in medicina interna dello stesso Ospedale, 5 nelle altre U.U. O.O. della struttura. Per quanto riguarda il Vito Fazzi di Lecce, 18 sono ricoverati in Anestesia e Rianimazione, 41 in Pneumologia del Dea. 26 nel reparto di Malattie Infettive. 30 i pazienti presenti all’Ospedale di San Cesario.

Per leggere il report completo clicca qui