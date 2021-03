Coronavirus, 1.546 casi positivi in Puglia. 169 contagi in provincia di Lecce

Sono giorni delicati nella lotta al Coronavirus. Il picco dei contagi in Puglia è ancora lontano tant’è che non si esclude un aumento dei casi in questa settimana legato agli ultimi effetti della zona gialla, prima del cambio di colore. E quelli delle regole previste per la zona rossa non sono visibili sulla curva disegnata dai positivi. I numeri che preoccupano di più sono quelli legati agli Ospedali, in difficoltà: i posti letto occupati sia in terapia intensiva che nei reparti di area non critica hanno superato la soglia limite fissata dal Ministero della Salute.

Nel bollettino epidemiologico di oggi, scritto sulla base delle informazioni del Direttore del Dipartimento Promozione della Salute, Vito Montinaro su 9.629 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 1.546 casi positivi: 623 in provincia di Bari, 78 in provincia di Brindisi, 120 nella provincia BAT, 301 in provincia di Foggia, 169 in provincia di Lecce, 250 in provincia di Taranto, 5 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 10 decessi: 7 in provincia di Bari, 2 in provincia BAT, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.763.594 test. 128.993 sono i pazienti guariti. 43.079 sono i casi attualmente positivi. Salgono a 1.895 i ricoveri in ospedale.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 176.529 così suddivisi:

69.114 nella Provincia di Bari;

17.660 nella Provincia di Bat;

12.745 nella Provincia di Brindisi;

33.483 nella Provincia di Foggia;

15.945 nella Provincia di Lecce;

26.660 nella Provincia di Taranto;

649 attribuiti a residenti fuori regione;

273 provincia di residenza non nota.

Il bollettino epidemiologico è disponibile al link: http://rpu.gl/xr66z