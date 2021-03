Coronavirus, 1.155 casi positivi in Puglia. 84 in provincia di Lecce

Nella Puglia rimasta in zona gialla la curva disegnata dai contagi continua a “preoccupare”, mentre è stata accantonata, almeno per il momento, l’ipotesi di colorare di arancione la provincia di Bari e quella di Taranto che, come dimostrano i numeri scritti nero su bianco nel bollettino della Regione che monitora l’andamento dell’epidemia, contano ogni giorno la maggior parte dei casi Covid. C’è poi la «variante inglese» con cui fare i conti.

Nell’ultimo aggiornamento del report scritto sulla base delle informazioni del direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montinaro, su 8.497 tamponi effettuati per l’infezione da Covid-19, sono stati registrati 1.155 test positivi: 570 in provincia di Bari, 57 in provincia di Brindisi, 74 nella provincia BAT, 229 in provincia di Foggia, 84 in provincia di Lecce, 134 in provincia di Taranto, 4 casi di residenti fuori regione, 3 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 10 decessi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia BAT, 1 in provincia di Foggia, 3 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 1.622.312 test. 115.894 sono i pazienti guariti. 35.466 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 155.457 così suddivisi:

60.069 nella Provincia di Bari;

16.233 nella Provincia di Bat;

11.393 nella Provincia di Brindisi;

30.615 nella Provincia di Foggia;

13.293 nella Provincia di Lecce;

23.048 nella Provincia di Taranto;

613 attribuiti a residenti fuori regione;

193 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

