Coronavirus, 269 casi positivi in Puglia. 40 in provincia di Lecce. Il bollettino

La curva del contagio costantemente in calo è confermata dal bollettino epidemiologico che, quotidianamente, scatta una fotografia dell’andamento della pandemia in Puglia. Della terza ondata che ha messo in seria difficoltà il sistema sanitario è rimasto solo qualche strascico. Il peggio è ormai alle spalle e la regione ora punta alla zona bianca che prevede regole meno rigide per evitare la diffusione del virus. Il cambio di colore, se i dati restano questi, dovrebbe scattare a metà giugno.

Nel report di oggi, su 7.686 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus sono stati registrati 269 casi positivi: 61 in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 32 in provincia di Foggia, 40 in provincia di Lecce, 50 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.484.493 test. 217.472 sono i pazienti guariti. 26.223 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.187 così suddivisi:

94.452 nella Provincia di Bari;

25.195 nella Provincia di Bat;

19.242 nella Provincia di Brindisi;

44.719 nella Provincia di Foggia;

26.407 nella Provincia di Lecce;

38.986 nella Provincia di Taranto;

797 attribuiti a residenti fuori regione;

389 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Per leggere il bollettino completo, clicca qui.