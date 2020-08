Contagiato un anziano ospite, negativi tutti i tamponi nella Rsa di Campi salentina

C’era un po’ di preoccupazione dopo la notizia dell’anziano ospite di una Rsa di Campi Salentina positivo al Coronavirus. Troppo forte e doloroso il ricordo di quanto accaduto nella casa di cura di Soleto per non temere che per la salute delle persone più fragili. Un sospiro di sollievo è arrivato con i risultati dei tamponi a tappeto sul personale della residenza per anziani e sugli operatori entrati in contatto con l’uomo ricoverato al Vito Fazzi di Lecce.

La conferma è arrivata sulla pagina facebook dell’amministrazione comunale che, in queste ore, ha tenuto i cittadini costantemente informati sull’andamento della situazione. «Tutti gli interessati sottoposti al test diagnostico del tampone hanno avuto un risultato negativo che scongiura, fortunatamente, la presenza di altri contagi e dimostra, ancora una volta, la gestione attenta e rigorosa della struttura da parte dei dirigenti e del personale della Rsa» si legge.

«Le procedure di controllo e le misure di prevenzione – conclude il post del Comune salentino – continueranno ad essere mantenute anche nei prossimi giorni al fine di garantire la sicurezza di tutti».

Nello stesso giorno di Campi era stato registrato un caso simile ad Andria. Una 91enne, ospite di una residenza per anziani, è risultata nuovamente positiva al virus. La donna si trovava in isolamento a scopo precauzionale ed è stata trasferita nel reparto Covid dell’ospedale Miulli di Acquaviva delle Fonti.