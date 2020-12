Controlli anti-Covid, due esercenti multati per non aver rispettato le regole

Santo Stefano di controlli per i Carabinieri della stazione di Tricase che, con l’aiuto dei militari del Nil di Lecce, hanno acceso i riflettori sulle attività produttive, industriali e commerciali del territorio di competenza per verificare il rispetto delle regole, da quelle sulla sicurezza sui luoghi di lavoro a quelle legate al Covid19 per contenere la diffusione del virus, senza dimenticare la prevenzione e repressione del lavoro irregolare. Due le sanzioni amministrative scattate.

In un caso, a finire nei guai è il titolare di un bar di Tricase, deferito in stato di libertà per aver installato un impianto di videosorveglianza senza avere l’autorizzazione per farlo. Il 41enne è stato anche sanzionato con una multa di 400 euro per non aver rispettato le disposizioni contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le norme anticovid-19 riguardanti l’osservanza della salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro

400 euro di multa anche per un esercizio commerciale controllato dagli uomini in divisa. Anche in questo caso per non aver rispettato le disposizioni anti-Covid del Dpcm.