Controlli anticovid, multati tre bar per violazione delle misure. Uno chiuso per lavoratori in nero

Giornata di controlli in Salento dove i Carabinieri della Compagnia di Casarano hanno controllato tre bar, elevando sanzioni amministrative per un totale di 1.200 euro per violazione delle misure di prevenzione anticovid. È successo a Supersano e Ruffano, dove gli uomini in divisa, con il supporto del personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del lavoro di Lecce.

Il titolare di uno dei tre bar, inoltre, è stato deferito in stato di libertà per aver installato all’interno del proprio esercizio commerciale un impianto di video sorveglianza senza alcuna autorizzazione in violazione dell’art. 4 della legge 300/1970 e dell’art. 185 t.u. 81/2018 che prevede un’ammenda di 6.460 euro.

Ma non è finita qui per il titolare del bar a cui è stato notificato, inoltre, il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale per aver impiegato personale in nero. Si tratterebbe di più del 20% dei lavoratori occupati.