Controlli antidroga in Salento, cocaina sotterrata in giardino e marjuana in casa. Nei guai in 4

Ancora casi di droga in Salento. Durante le attività di controllo dei Carabinieri, infatti, sono 4 le persone finite nei guai per detenzione o traffico di sostanze stupefacenti.

A Casarano, a seguito di una perquisizione domiciliare, un uomo è stato trovato in possesso di 21 dosi di cocaina per un totale di 7 grammi e mezzo di sostanza stupefacente. L’uomo aveva nascosto la cocaina in barattoli di plastica sotterrati ne giardino di casa sua, insieme ad un bilancino di precisione.

Sempre a Casarano, a seguito di un’altra perquisizione domiciliare, un uomo è stato trovato in possesso di 60 grammi di marjuana e di un bilancino di precisione. In casa anche la somma di 200 euro, probabilmente proveniente dall’attività di spaccio.

Intanto a Racale, a seguito dell’attività di indagine dei Carabinieri della Stazione locale, una persona è stata deferita in stato di libertà. A seguito della perquisizione domiciliare, infatti, i militari con l’aiuto dell’unità cinofila hanno trovato l’uomo in possesso di 50 grammi di marjuana a fini di spaccio.

Anche a Taviano un uomo è stato trovato in possesso, in casa sua, di 2,65 grammi di cocaina, suddivisa in quattro involucri. L’uomo è stato deferito in stato di libertà.