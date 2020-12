Taurisano, ignora l’alt dei Carabinieri e fugge: denunciato automobilista con patente revocata

Pensava di farla franca e di sfuggire ai controlli, ma, per sua sfortuna, gli è andata male. Protagonista del tentativo di fuga, fallito, è un uomo alla guida di un’autovettura che nelle scorse ore è stato deferito in stato di libertà. Sono stati i Carabinieri della Stazione di Taurisano ad invitare l’automobilista a fermarsi per un controllo.

Ma l’uomo, alla richiesta degli uomini in divisa, ha preferito darsi alla fuga, senza fermarsi come avrebbe dovuto. Il motivo è presto detto: la patente del conducente, infatti, era stata revocata e, dunque, non poteva guidare l’auto come stava facendo.

I carabinieri sono riusciti a bloccare l’uomo dopo che si era dato alla fuga e l’hanno deferito in stato di libertà.