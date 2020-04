Salento al setaccio dei Carabinieri, in tanti fermati per detenzione e spaccio di droga

Hashish, marijuana, cocaina e perfino un bastone di un metro ben nascosto nel bagagliaio. Il bottino dei sequestri dei Carabinieri impegnati nel controllo del territorio è stato ampio e variegato. Da Melendugno ad Alliste, da Casarano a Taviano, passando per Melissano, il Salento è stato setacciato per assicurare alla giustizia coloro che anche in questi giorni difficili, in cui si è impegnati a combattere la pandemia, non perdono occasione per delinquere.

Melendugno

Fatali gli sono state la perquisizione personale e quella domiciliare. Così un diciassettenne è stato arrestato in flagranza di reato a Melendugno dai Carabinieri della Stazione di San Pietro in Lama per detenzione ai fini di spaccio di sostanze. Gli uomini dell’Arma erano impegnati nei controlli finalizzati a contenere il diffondersi del coronavirus.



Il ragazzo è stato trovato in possesso di 204 grammi di hashish, di 20 euro, di un passamontagna e di una pistola a salve priva di tappo rosso, tutto posto sotto sequestro. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato poi condotto al Centro di prima accoglienza di Monteroni di Lecce in attesa di citazione diretta a giudizio.

Casarano

A Casarano, i Carabinieri della Sezione operativa del N.O.R. hanno deferito in stato di libertà un uomo , che a seguito di una perquisizione personale e dell’automobile, è stato colto in possesso di 3 dosi di marijuana per un peso complessivo di quasi 10 grammi e 20 euro di denaro in contante.

Alliste

Ad Alliste è stato sempre deferito in stato di libertà dagli uomini del N.O.R. un uomo che, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 2 dosi di cocaina per un peso complessivo di 0,50 grammi e 315,00 euro di denaro in contante.

Taviano

A Taviano, i Carabinieri della locale stazione hanno deferito in stato di libertà un ragazzo di Melissano che, a seguito di una perquisizione domiciliare, è stato colto in possesso di 7 dosi di cocaina per un peso complessivo di 1,6 grammi e 1.290,00 euro di denaro in contante.

A Casarano e Taviano, gli uomini dell’Arma della sezione radiomobile del NOR, che avevano già sanzionato circa 50 soggetti per violazione delle regole di contenimento della pandemia covid – 19, hanno deferito in stato di libertà 6 persone tutte sorprese alla guida delle proprie autovetture in evidente stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti, rifiutando di sottoporsi ai previsti accertamenti.

Gli automobilisti sono stati sanzionati e le sostanze stupefacenti e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro.

Ruffano

A Ruffano, invece, i Carabinieri della locale stazione hanno deferito per detenzione di oggetti atti ad offendere un ragazzo di Melissano poiché, a seguito di una perquisizione personale e veicolare,è stato colto in possesso di un bastone in legno di 1 metro subito sottoposto a sequestro e che era stato nascosto all’interno del bagagliaio.