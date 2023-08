Fine settimana di controlli dell’Arma di Campi e Gallipoli. Giro di vite su droga, furti e guida in stato di ebbrezza

Continuano incessanti i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce in provincia.

Nello specifico, durante lo scorso fine settimana a Porto Cesareo e Gallipoli, le Compagnie di Campi Salentina e della “Città Bella”, insieme ai colleghi dei Nuclei Operativi e Radiomobili e delle Stazioni, con l’ausilio dei militari della Compagnia di Intervento Operativo del 14 Btg Calabria e coadiuvati dai colleghi del Nas di Lecce, hanno dato vita a un servizio straordinario di controllo del territorio su varie zone dei comuni rivieraschi, sul lungomare e sulle principali arterie in ingresso e uscita dai centri, mirato anche a contrastare i furti e prevenire la guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Al termine dei controlli, a cui ha preso parte anche il Nucleo Investigativo del Reparto Operativo, sono state deferite all’Autorità Giudiziaria cinque persone sorprese alla guida con tasso alcolemico superiore ai limiti previsti dalla normativa e un sesto sotto l’influenza di sostanze stupefacenti.

Due persone sono state arrestate a Squinzano in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione sono stati trovati in possesso di circa 50 grammi di cocaina, materiale per il confezionamento e circa 1.400 euro in banconote di piccolo taglio.

Altre otto persone sono state segnalate al Prefetto per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Una persona è stata denunciata in stato di libertà per evasione e un’altra per lesioni personali colpose. Una donna a Gallipoli, in località Baia Verde, nel lanciare una bottiglia di acqua dal balcone dell’abitazione a un amico, ha colpito una passante, che ha riportato una lesione giudicata guaribile in tre giorni dai sanitari pronto soccorso.

Un pensionato è stato denunciato poiché sempre Baia Verde, è stato trovato in possesso di arma da punta e taglio di costruzione artigianale, contestualmente sottoposta a sequestro, con la quale aveva minacciato per futili motivi due persone. Inoltre sono stati denunciati in stato di libertà due persone resesi responsabili del furto aggravato di altrettante collanine d’oro, strappate all’interno di una nota discoteca durante un momento di distrazione delle vittime.

Nel corso dell’attività inoltre, sono stati raccolti inconfutabili elementi di responsabilità a carico di un 68enne relativamente a un incendio appiccato, lo scorso 17 luglio, a circa 1000 mq di sottobosco di una pineta di Porto Cesareo.

Sempre nella località rivierasca è stato sanzionato il titolare di un esercizio commerciale per la mancata applicazione delle procedure previste da manuale di autocontrollo Haccp e il non corretto stoccaggio di alimenti e bevande. Sono stati svolti controlli a 3 esercizi pubblici; 86 veicoli e identificate 97 persone; elevate 22 contravvenzioni al Codice della Strada, ritirate 3 patenti e sottoposto a sequestrato amministrativo 2 veicoli. Comminate sanzioni amministrative per 2.000 euro, mentre, a Gallipoli sono stati identificate oltre 360 persone, controllati 160 veicoli ed elevate numerose sanzioni al codice della strada per 1.560 euro

Inoltre a Porto Cesareo così come disposto dall’Autorità Giudiziaria, su proposta della Stazione dei Carabinieri del posto, che ha evidenziato come gran parte del materiale sequestrato durante l’operazione congiunta del luogo del 4 agosto scorso, fosse in gran parte in apparente buone/ottime condizioni, ha convalidato il sequestro e disposto la merce fosse devoluta in beneficenza alle persone bisognose.

A ricevere gli articoli da mare, i gonfiabili e i giochi recuperati qualche giorno prima da parte dei militari i servizi sociali del Comune di Porto Cesareo, l’Associazione Ambarabà di Carmiano, la Scuola dell’Infanzia paritaria “Discepoli di Gesù Eucaristico” di Porto Cesareo, l’Associazione Industria Filosofica – Impresa Sociale di Corigliano D’Otranto, l’Associazione Aps Salento Che Pensa di Corigliano D’Otranto, la Parrocchia Maria Santissima Assunta di Porto Cesareo, la Cooperativa sociale L’Aurora Onlus di Lecce, che hanno espresso un sincero ringraziamento all’Arma per il gesto, di cui beneficeranno famiglie e bambini.