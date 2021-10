Possesso di droga e guida in stato di ebbrezza, fioccano le denunce dei Carabinieri di Casarano e Gallipoli

Nell’arco temporale che va dal 4 ottobre alla giornata di oggi, nell’ambito della Giurisdizione di competenza, nel corso di una serie di servizi coordinati di controllo del territorio, finalizzati al contenimento della pandemia covid-19, al contrasto dei reati contro il patrimonio, della detenzione produzione e traffico di sostanze stupefacenti, controllo di persone sottoposte a limitazioni della libertà e alla circolazione stradale, i Carabinieri della Compagnia di Casarano hanno ottenuto una serie di importanti risultati

Casarano

I militari del Nor – Sezione Radiomobile, hanno deferito in stato di libertà un uomo poiché, sottoposto al regime degli arresti domiciliari, è stato sorpreso in compagnia di una persona estranea al nucleo familiare in violazione degli obblighi imposti dall’Autorità Giudiziaria.

Taviano

Un uomo è stato denunciato in quanto, nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in evidente stato di alterazione psicofisica, dovuta al consumo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari. Sottoposto a perquisizione personale è stato, inoltre, trovato in possesso di 17.5 gr di marijuana. Stessa sorte è toccata a una donna, che con la patente sospesa è stata trovata alla guida della propria autovettura, sebbene rivestisse la qualità di custode del proprio veicolo sottoposto a sequestro amministrativo

Melissano

I Carabinieri della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà un uomo trovato in possesso di 0.3 gr. di hashish che, al fine di sottrarsi alle proprie responsabilità nel corso dell’identificazione ha fornito ai militari false generalità; è stato denunciato, anche un uomo che sottoposto al regime dei domiciliari è stato sorpreso allontanarsi e dalla propria abitazione;

Ruffano

Gli uomini della “Benemerita” della Stazione locale hanno deferito in stato di libertà un uomo che nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in evidente stato alterazione psicofisica dovuta al consumo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti sanitari e un altro uomo che al termine di una perquisizione personale è stato scoperto a detenere 1 gr. di marijuana, dopo essere stato sorpreso a cederne altra a terzi.

Taurisano

A Taurisano i militari hanno denunciato un uomo che a seguito di controlli svolti insieme al personale dell’Enel, ha allacciato abusivamente alla rete elettrica la propria abitazione.

Ugento

Nella località rivierasca, infine, i militari hanno deferito in stato di libertà due uomini che ha seguito di perquisizione personale e veicolare sono stati sorpresi a detenere una pistola e una carabina giocattolo prive di tappo rosso; un uomo che deteneva illecitamente due pugnali e una stella da lancio “ninja” con tre lame; uno sorpreso detenere separati a in dosi. 6.9 gr. di hashish e 0.4 gr. di cocaina e infine due uomini, che nel corso di un controllo alla circolazione stradale, in evidente stato alterazione psicofisica dovuta al consumo di sostanze alcoliche e/o stupefacenti, hanno rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti sanitari.

Inoltre sono stati segnalati alla Prefettura due giovani per uso non terapeutico sostanze stupefacenti.

Compagnia di Gallipoli

Nel corso della serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, hanno segnalato alla Prefettura per uso non terapeutico sostanze stupefacenti 11 persone; deferito in stato di libertà per guida senza patente un uomo; denunciate due persone per rifiuto dell’accertamento dello stato di alterazione psicofisica da stupefacenti e deferito in stato di libertà 7 persone per guida in stato di ebbrezza alcolica.