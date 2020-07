Giro di vite dei Carabinieri di Casarano, nel mirino dei militari droga, evasioni e guida in stato di alterazione

Nel corso degli ultimi giorni, nell’ambito della giurisdizione della Compagnia dei Carabinieri di Casarano, nel corso di una serie di servizi coordinati di controllo del territorio finalizzati al contrasto dei reati contro il patrimonio, consumo e spaccio sostanze di stupefacenti, controllo delle persone sottoposte a limitazioni della libertà e alla circolazione stradale, i militari hanno ottenuto una serie di importanti risultati.

Taviano

A Taviano gli uomini della “Benemerita” deferito in stato di libertà: due uomini, poiché, in qualità di custodi giudiziali delle autovetture di loro proprietà, non hanno fornito ai militari giustificazioni in merito al mancato ritrovamento dei mezzi nel luogo di custodia, sebbene già sottoposti a sequestro per violazione della mancata copertura assicurazione rca; un uomo, poiché, detenuto agli arresti domiciliari, in occasione del controllo, è stato trovato fuori dalla propria abitazione in compagnia di una persona pregiudicata, diversa da quelle che vivono con lui e una donna, poiché, sottoposta all’obbligo di dimora nel comune di Racale è stata sorpresa all’interno di un bar di Taviano

Ruffano

A Ruffano, sempre i Carabinieri della Stazione del posto hanno deferito una donna, che alla guida proprio ciclomotore, al fine di sottrarsi al controllo, si è data alla fuga, per poi essere bloccato. All’esito della verifica, la donna è risultata privo di patente di guida in quanto sospesa e in stato di alterazione psico-fisica per assunzione di sostanze stupefacenti.

Taurisano

Denunce anche a Taurisano dove un uomo, a seguito di una perquisizione personale e domiciliare è stato sorpreso a detenere all’interno del proprio giardino una pianta di marijuana dell’altezza di 0.70 cm e all’interno di un deposito di pertinenza, un involucro contenente 220 grammi della stessa infiorescenza in fase di essiccazione.

Casarano

A Casarano, infine, è stato denunciati un uomo, poiché sorpreso coltivare su un terreno circa 20 piante di marijuana oltre a conservare 2,5 kg della stessa sostanza.

Segnalazioni al Prefetto

I militari dell’Arma, infine, nell’ambito della giurisdizione, hanno segnalato alla Prefettura 5 giovani per uso non terapeutico sostanze stupefacenti. Materiale e sostanze stupefacenti sottoposti sequestro.