Controllo del territorio dei Carabinieri di Campi Salentina, nel mirino furti e guida in stato di ebrezza

Nella serata di ieri, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro e del Nucleo Antisofisticazione e Sanità, hanno portato a termine un’importante operazione di controllo.

Questa tipologia dei servizi rientra in una strategia di ancor più imponente azione preventiva messa in atto dal Comando Provinciale di Lecce e che verrà riproposta con ancora maggiore frequenza su tutto il territorio.

Nell’ambito di tale contesto operativo, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un’ordinanza per espiazione di pena detentiva in regime di detenzione domiciliare nei confronti di un 37enne, già noto alle forze dell’ordine, dovendo scontare un anno e due mesi di reclusione per vari reati, commessi in zona.

Nel corso delle verifiche, è stato deferito un 58enne per tentato furto ai danni di un distributore automatico di bevande.

Un’ulteriore area di intervento è stata la sicurezza stradale. Due uomini, di 61 e 50 anni, sono stati controllati alla guida in evidente stato di ebbrezza, con tassi alcolemici di 1,42 g/l e 0,94 g/l rispettivamente.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno ispezionato 51 veicoli e controllato 112 persone, di cui 35 sottoposte a misure restrittive. Sono state elevate 15 contravvenzioni al Codice della Strada, con il ritiro di 8 patenti di guida e il sequestro amministrativo di tre autovetture.

Le autorità competenti sono state prontamente informate e si prosegue con la massima attenzione nel monitoraggio e contrasto di condotte illecite.

Gli uomini dell’Arma continueranno a lavorare per garantire la sicurezza dei cittadini, operando in sinergia con le istituzioni e la comunità.

Naturalmente, i procedimenti si trovano nella fase preliminare e che l’eventuale colpevolezza in ordine ai reati contestati, dovrà essere accertata in sede di processo nel contraddittorio tra le parti.