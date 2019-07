Maxi controllo dei Carabinieri di Tricase, nel mirino evasioni e guida in stato di ebbrezza

22 militari impiegati; 11 automezzi utilizzati, 15 controlli a persone sottoposte agli arresti domiciliari; 61 automezzi controllati; 85 persone identificate; 10 controlli a esercizi pubblici; 31 contravvenzioni per infrazione al Codice della Strada e 5 patenti di guida ritirate.

Sono questi i numeri di un servizio coordinato di controllo del territorio e della circolazione stradale, finalizzato alla prevenzione e repressione di reati in genere e abuso di sostanze alcooliche, in particolare nei pressi di discoteche e locali della movida, posto in essere, nel territorio di competenza, dai militari della Compagnia di Tricase.

Deferiti in stato di libertà

Nello specifico i Carabinieri tricasini hanno deferito in stato di libertà con l’accusa di evasione C. L., 62enne, poiché a seguito di controllo da parte dei militari del Norm, sottoposto al regime degli arresti domiciliari Ad Acquarica del Capo, non era presente nella sua abitazione.

R.A., 56enne, residente a Spongano, pensionato, in quanto, a seguito di un impatto con un’autovettura in sosta mentre era alla guida di una Opel Corsa, è stato trovato sotto effetto di tasso alcolemico di 0,9 g/l.

P.G., 24enne, residente a Maglie, poichè fermato da un posto di controllo a Montesano Salentino e a seguito di accertamenti all’etilometro è stato trovato con un tasso alcolemico di 0,92 g/l. Per questo il giovane si è visto ritirare la patente di guida.

A.C. G., 32enne, residente a Diso che, a seguito di un controllo ad Andrano e agli accertamenti mediante l’utilizzo dell’etilometro è stato trovato con il tasso alcolemico pari a 0,96 g/l. Anche in questo caso è stata ritirata la patente.

D.P. F., 27enne, residente a Diso in quanto, fermato a un posto di controllo ad Andrano alla guida di una Citroen C3, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,15 g/l. anche a lui è stata ritirata la patente.

S.D., 30enne residente a Ugento, fermato a Castro alla guida di una Ford Fiesta, è stato trovato con un tasso alcolemico di 1,26 g/l. Patente ritirata.

I Militari dell’Arma, inoltre, hanno contestato una violazione amministrativa a un 28enne poiché fermato a un posto di controllo a Castro mentre guidava una Smart e dopo essere stato sottoposto agli accertamenti mediante l’utilizzo etilometro è stato trovato con un tasso alcolemico di 0,78 g/l. I carabinieri gli hanno ritirato la patente.