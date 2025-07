Dall’Adriatico allo Ionio: intensificati i controlli estivi sui litorali salentini

Giornate di controlli lungo tutti i litorali salentini, dove i Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce hanno hanno acceso i riflettori per rendere più tranquilla e sicura l’estate. Da Baia Verde a Gallipoli fino a Torre dell’Orso, marina di Melendugno, passando per Porto Cesareo, l’Arma è scensa in campo nelle località animate dai turisti, unendo ai servizi di routine un’attenzione speciale rivolta alla sicurezza stradale e al rispetto delle ordinanze sindacali.

I militari della Stazione di Melendugno hanno concentrato l’attenzione su Torre dell’Orso. Qui, durante un servizio finalizzato a garantire il rispetto delle normative comunali, è stato contestato un illecito amministrativo a un locale di intrattenimento, il cui titolare, un quarantenne del posto, ha violato l’ordinanza sindacale. L’impianto di diffusione sonora, infatti, era ancora in funzione oltre l’orario consentito delle ore 01:00.

A Gallipoli, i Carabinieri della locale Compagnia, supportati dal personale del S.A.T. 11° Reggimento CC “Puglia”, hanno effettuato numerosi posti di controllo nella frequentatissima Baia Verde. Più di cento persone e circa quaranta veicoli sono stati sottoposti a verifica, con diverse sanzioni per infrazioni al Codice della Strada, in particolare per guida in stato di ebbrezza alcolica. Sei giovani, provenienti da diverse province italiane tra cui Brindisi, Varese, Potenza e Milano, sono stati segnalati all’Autorità giudiziaria e amministrativa per aver guidato con un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti. Per un 20 milanese è scattato il ritiro della patente. Un ventiduenne della provincia di Bergamo è stato trovato in possesso circa 0,5 grammi di sostanza stupefacente presumibilmente di tipo hashish.

A Porto Cesareo, i Carabinieri della locale Stazione, insieme all’11° Reggimento “Puglia”, hanno sequestrato 11 borse, 75 costumi da bagno, 14 cinture, 15 berretti e 42 magliette con marchi contraffatti. Nel corso dei controlli, uno straniero è finito nei guai per il furto di un monopattino elettrico, mentre un 25enne è stato segnalato alla Prefettura per possesso di circa 90 grammi di marijuana. Complessivamente sono state controllate oltre 80 persone e 41 veicoli, con l’irrogazione di sanzioni amministrative.

Questa intensificazione dei controlli rientra in un più ampio piano di sicurezza stagionale, volto a tutelare la tranquillità e la sicurezza dei residenti e dei turisti, riducendo i rischi connessi alla guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti.

Si precisa che tutti i procedimenti sono nella fase preliminare: eventuali responsabilità verranno accertate nei successivi gradi di giudizio, nel contraddittorio tra le parti.