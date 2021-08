Forza la porta di appartamento e tenta di occuparlo, finisce nei guai

Forza la porta di un appartamento disabitato di Galatone, ma l’intento di occupare l’alloggio di edilizia popolare finisce con una denuncia a piede libero. Ora inquilino abusivo, deferito in stato di libertà, dovrà difendersi dalle accuse di occupazione abusiva di immobile, danneggiamento e deturpamento/imbrattamento di cose altrui.

È solo uno dei risultati operativi conseguiti dagli uomini della Compagnia di Gallipoli che, con l’aiuto prezioso dei colleghi del Comando provinciale di Lecce hanno acceso i riflettori sul territorio con un servizio coordinato a largo raggio. Un controllo a 360° con un’attenzione particolare ai luoghi della movida, quei posti che d’estate si animano di giovani e turisti.

Il bilancio è di due persone segnalate alla prefettura per uso non terapeutico sostanze stupefacenti e 13 soggetti deferiti in stato libertà per guida stato di ebbrezza alcolica con contestuale ritiro della patente di guida.

Complessivamente sono state identificate 176 persone. 89 i veicoli fermati. 21 le sanzioni elevate nei confronti di chi ha violato le norme relative al codice della strada o non ha rispettato le regole anti-contagio.