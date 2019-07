Droga, furti e abusivismo edilizio. Scattano le denunce dei Carabinieri di Gallipoli nella prima settimana di luglio

Proseguono incessantemente i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, in questo periodo della stagione nel quale, grazie anche all’arrivo di tantissimi turisti, aumentano a dismisura le presenze sul territorio di riferimento.

Nel corso della prima settimana di luglio i militari, hanno infatti posto in essere una maxi verifica, coordinata a largo raggio, che ha interessato, oltre alla “Città Bella”, i comuni di Aradeo, Galatina, Galatone, Copertino e Nardò, grazie all’ausili di 10 pattuglie e due motociclette.

L’imponente dispositivo è finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio, del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti e del rispetto delle basilari norme di condotta della circolazione stradale, a tutela della sicurezza e incolumità dei cittadini.

I risultati dei controlli

Nel corso delle verifiche sono state sette le persone segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti, perché sorprese con hashish o marijuana di modica quantità, destinata a un uso esclusivamente personale.

Tra i soggetti sottoposti a controllo, tre, Z.C. 46enne di Leverano, B.R.B. 61enne di Seclì ed E.M. 33enne di Copertino, hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti per la verifica dell’alterazione psicofisica collegata all’uso di droga e per questo sono stati deferiti in stato di libertà all’Autorità giudiziaria.

Abusivismo edilizio

A Galatone, invece, M.P. 62enne ha fatto realizzare alcune opere edili, consistenti in un vano scala e nell’ampliamento volumetrico del primo piano, all’interno della propria abitazione, in assenza permesso di costruire e all’esito degli accertamenti degli uomini dell’Arma della stazione locale, la donna è denunciata per abusivismo edilizio.

Cinque denunce per aggressione

Sempre a Galatone, i militari hanno deferito a piede libero M.G. 53enne, M.M. 28enne e L.F. 35enne perché, per futili motivi connessi a un disguido stradale, hanno aggredito un giovane provocandogli delle lesioni giudicate guaribili in 8 giorni.

Ad Aradeo, sono stati denunciati due allevatori perché, a seguito di un’attività ispettiva da parte di un veterinario, finalizzata ai controlli sanitari su animali equini macellati e destinati al consumo alimentare, i due hanno aggredito il professionista fisicamente e verbalmente mentre stava sottoponendo a sequestro una carcassa di animale macellato senza autorizzazione. Gli aggressori rispondono di violenza e minaccia a Pubblico ufficiale e violazione del regolamento della Comunità europea in merito al controllo dei prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

Evasione

A Gallipoli, T.M. 36enne e F.C. 50enne sono stati denunciati a piede libero per il reato di evasione, perché, nonostante fossero sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, all’atto del controllo dei militari, non sono stati trovati all’interno della propria abitazione. F.C., inoltre, è stato anche denunciato per detenzione di monete false poiché, al termine di una perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di due banconote da 20 euro palesemente contraffatte.

Tre denunce per furto

A Galatone, infine, sono stati deferiti per furto M.C. 31enne e D.G. 29enne per aver rubato circa 5 quintali di materiale ferroso dall’interno di un terreno di un pensionato. Mentre a Copertino veniva denunciato S.G. 41enne, per aver indebitamente sottratto il telefono cellulare di un medico, all’interno dell’ospedale locale.