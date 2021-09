Possesso di droga, furti d’auto e guida in stato di ebbrezza, fioccano le denunce dei Carabinieri di Maglie e Gallipoli

Prosegue senza sosta l’attività dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, finalizzato alla repressione dei reati, con particolare attenzione a quelli che riguardano il possesso, lo spaccio e il consumo di sostanze stupefacenti.

Così, nei giorni scorsi i militari della Compagnia di Gallipoli, nel corso di un servizio predisposto, coordinato a largo raggio e finalizzato principalmente al contrasto del fenomeno dello spaccio e dell’attività di prevenzione e repressione dei reati contro il patrimonio e la persona, hanno deferito in deferito in stato di libertà per detenzione illegale ai fini spaccio di droga 4 persone. Nello specifico, in seguito a una perquisizione personale e domiciliare un uomo è stato trovato in possesso di 20 gr. di hashish suddiviso in dosi; un altro con 1,5 gr. di cocaina; un terzo con 3,10 gr. sempre di cocaina e l’ultimo con 90 gr. di marijuana, 2 di hashish e una pianta di cannabis alta 60 cm.

Inoltre, 26 persone sono state segnalate alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.

Nell’ambito della stessa attività, gli uomini della “Benemerita” hanno deferito in stato di libertà due persone per occupazione abusiva di immobile disabitato, danneggiamento e deturpamento/imbrattamento di cose altrui; 1 per evasione, perché, all’atto del controllo, i militari hanno accertato che questi si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione; 1 per furto e danneggiamento, in quanto, si è impossessato di una autovettura, lasciata in sosta aperta e con le chiavi inserite dal proprietario e, nel corso della fuga nel centro abitato, il veicolo rubato è rimasto coinvolto in un sinistro stradale senza feriti e con soli danni a mezzi. I Carabinieri, intervenuti nell’immediato, hanno identificato l’autore del furto e ritrovato l’autovettura abbandonata, restituendola al proprietario; tre persone per rifiuto dell’accertamento dello stato di alterazione psicofisica da stupefacenti e infine 14 per guida in stato di ebbrezza dovuta all’assunzione di alcolici.

Compagnia di Maglie

Impegnati nelle verifiche anche i colleghi della Compagnia di Maglie che, a seguito di un maxi controlli del territorio di competenza hanno segnalato 5 persone per guida sotto l’influenza di droga, ritirando contestualmente anche la patente; 2 per aver rifiutato l’accertamento dell’assunzione di stupefacenti; 7 per guida in stato di ebbrezza per aver assunto alcolici; due persone sono state sanzionate amministrativamente per guida in stato di ebbrezza alcolica; 1 perché, neopatentata, si è messa alla guida di un’autovettura con potenza superiore al consentito.