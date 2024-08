Intensificati i controlli dei Carabinieri a Gallipoli e Leverano, elevati verbali e ritirate patenti

Nell’ambito del piano “Estate Sicura“, i Carabinieri delle Compagnie di Gallipoli e Campi Salentina hanno intensificato i controlli sul territorio, concentrandosi sulle zone maggiormente frequentate dai turisti e dai residenti.

In particolare, sono state battute a tappeto le aree di Gallipoli, località balneare molto apprezzata, e di Leverano, nell’entroterra salentino. I militari dell’Arma hanno effettuato numerosi posti di controllo, identificando oltre 155 persone e controllando più di 62 veicoli.

Sono state elevate 34 sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada.

7 patenti sono state ritirate, di cui 5 per guida in stato di ebbrezza alcolica e 2 per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Un giovane è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per porto abusivo di armi.

5 veicoli sono stati sottoposti a fermo amministrativo.

Questi risultati dimostrano l’impegno costante delle forze dell’ordine nel garantire la sicurezza dei cittadini e dei turisti. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni per prevenire reati e garantire un’estate serena e tranquilla.