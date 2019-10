Operazione “First Cold”, raffica di controlli… e di arresti

Un weekend pieno zeppo di controlli quello in corso da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce. Numerose, infatti, sono state le attività di presidio del territorio da parte dei militari che, ad ora, hanno proceduto ad una vera e propria raffica di ritiri di patente, oltre a decine di esecuzioni di ordini impartiti dall’Autorità Giudiziaria.

Ma andiamo con ordine. Tantissime, nelle ultime ore, sono state le persone individuate alla guida in stato di ebbrezza alcolica. D. S. M., nato a Poggiardo nel 1993, C. S. L., nato a Cesena nel 1999, ma residente a Neviano, R. C. R., di Poggiardo, R. L. C., nato a Scorrano classe 1995, S. G., nato a Galatina 19enne, D. L. C., classe 1985, residente a Maglie.

Altrettanti sono stati i guidatori trovati in auto sotto effetto di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio: B. S., di Gallipoli cl. 1991, E. M., nato a Scorrano nel ’79, D. F., di Cursi, M. G., nato anch’egli di Scorrano, G. G. A., nato a Poggiardo nel 2000, M. A. leccese classe 1995, N.E., di Maglie, C. M. originario di Galatina, G. A., nato a Roma nel 1990, ma residente a Maglie, D. L. G. magliese cl. 1991, ed L. M., nato a Galatina nell’82.

Predetti, seguito controllo, venivano trovati alla guida di veicolo in evidente stato alterazione psicofisca. Sottoposti ad accertamenti sanitari risultavano positivi all’uso di sostanze stupefacenti.

E ancora. In molti, invece, si sono rifiutati di sottoporsi alle analisi di accertamento. C. V. di Gagliano del Capo. C. F. nato a Poggiardo nel 90, D. G. L, anche lui di Poggiardo, C. D. e M.S. di Maglie, M. G., nato a Scorrano nel 1991, D. P. F., magliese cl. 1991, G. P., di Galatina e M. D., nato a Poggiardo nel 1987. Questi, per il loro rifiuto di sottoporti ad analisi, si sono visti ritirata la patente di guida.

Le esecuzioni

Accanto ai controlli lungo le strade salentine, poi, i Carabinieri leccesi hanno dato provveduto a dare esecuzione a diversi ordini della Procura di Lecce. A Cutrofiano, i militari della Sezione Operativa Dipendente N.O.R. di Maglie, con collaborazione con l’Arma locale, hanno tratto in arresto Pica Marco, nato a Galatina nel ’79, condannato per associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per lui pena di anni 5 e mesi 2 di reclusione.

A Bagnolo del Salento è stato arrestato Campa Eugenio, cl. 1958, in ottemperanza all’ordine di carcerazione, dovendo scontare la pena residua di anni 6, mesi 7 e giorni 24 di reclusione per reati di associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti commessi tra le province di Lecce e Brindisi dal 2012 al 2013.

In città, nel quartiere Santa Rosa, sono finiti in manette Bellanova Alessio, classe 1982 (deve espiare anni 5, mesi 6 e giorni 17 per associazione delinquere per traffico sostanze stupefacenti), D’Attis Luca: per lui 7 anni e mesi 9 di reclusione.

Dalla Stazione centrale di via Lupiae, invece, è stata data esecuzione all’ordine di carcerazione nei confronti di Caroppo Massimo, cl. 1968, dovendo espiare mesi 10 e giorni 7 per estorsione-usura-evasione.

Nella vicina San Cesario di Lecce, è stato tradotto in carcere Gatto Matteo, nato a Copertino nel 1984: deve scontare un anno e mezzo di reclusione. E ancora Margiotta Jason, (nato nel 1990) è passato dai domiciliari alla cella: il provvedimento aggravamento è scaturito dopo le analisi delle telecamere che accertavano l’evasione del predetto per andare ad un supermercato.

A Ugento, ancora, è stata revocata la misura della detenzione domiciliare, sostituita con quella della espiazione della pena in regime intramurario, per Dell’Accantera Salvatore. Questo, si è reso protagonista di reiterate violazioni dei reati di evasione e inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Infine, a Veglie i militari hanno arrestato Calò Giulio, 18enne nato a Lecce, poiché, già sottoposto aggravamento misura cautelare e collocamento presso una comunità, ripetutamente si allontanava in maniera ingiustificata e arbitraria.