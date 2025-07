Salento sotto controllo, Carabinieri in azione nelle mete turistiche del litorale ionico

Sicurezza, legalità e contrasto alla criminalità: sono queste le parole d’ordine che hanno guidato i controlli dei Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce che nelle ultime ore hanno acceso i riflettori su tutto il territorio e sulle località del Salento più note e animate dai turisti. Dalla Marina di Mancaversa, a Gallipoli passando da Porto Cesareo, gli uomini in divisa delle Compagnie di Casarano, Gallipoli e Campi Salentina hanno intensificato i servizi di pattugliamento, soprattutto in orario notturno, per far sentire più sicuri residenti e frequentatori del litorale ionico.

Porto Cesareo: patente falsa e droga, due denunce

Nel centro di Porto Cesareo, i Carabinieri della Compagnia di Campi Salentina hanno denunciato un commerciante 49enne di origine senegalese con l’accusa per falsità materiale. La patente esibita quando è stato fermato al volante della sua utilitaria è risultata, dopo approfonditi controlli, falsa.

Nella stessa zona, un 21enne di Copertino è stato trovato in possesso di circa 10 grammi di cocaina. Dalla perquisizione personale e domiciliare è spuntato fuori anche il materiale per il confezionamento delle dosi, che aveva tentato di nascondere. Trovati anche 300 euro, divisi in banconote di vario taglio, ritenuta il provento di una probabile attività illecita di spaccio. Il giovane è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria.

Sempre a Porto Cesareo, è stato effettuato un servizio contro l’abusivismo commerciale nel cuore della marina, già oggetto di lamentele da parte della cittadinanza. Numerosi venditori ambulanti, alla vista dei militari, si sono dati alla fuga abbandonando la merce. Sequestrati, a carico di ignoti, diversi articoli contraffatti tra cui scarpe, borse, cinture, cappellini e portafogli con noti marchi falsificati abbandonati dagli “improvvisati commercianti” che sono fuggiti per evitare i controlli.

Marina di Mancaversa: ispezioni nei locali, sospeso un supermercato

Controlli mirati anche a Marina di Mancaversa, dove i Carabinieri della locale Stazione hanno passato al setaccio ristoranti, bar e attività commerciali, insieme ai militari dell’Ispettorato del Lavoro di Lecce e al personale Ispettivo Territoriale del Lavoro della Provincia di Lecce.

A finire nei guai per gravi irregolarità è stata la titolare di un supermercato, una 52enne di Matino, segnalata alle competenti Autorità poiché ritenuta presunta responsabile di diverse violazioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Alla donna è stata contestata la mancata sorveglianza sanitaria di quattro dipendenti, il mancato aggiornamento del documento di valutazione rischi, l’impiego di due lavoratori “in nero” e l’installazione di un sistema di videosorveglianza senza la prevista autorizzazione. Tali violazioni, oltre alla sospensione dell’attività imprenditoriale, sono costante ammende e sanzioni amministrative per un totale di oltre 23mila euro.

A Taviano, invece, un 30enne sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di Pubblica Sicurezza è stato denunciato per inosservanza: è stato sorpreso in compagnia di una persona censurata, contravvenendo alle disposizioni imposte.

Gallipoli e Baia Verde: sicurezza stradale sotto la lente

A Gallipoli, i Carabinieri della Compagnia locale, supportati dai militari dell’11° Reggimento Puglia, hanno rafforzato i controlli nella zona di Baia Verde, cuore della movida estiva. Due automobilisti, un 24enne di Casarano e un 30enne turista milanese, sono stati denunciati per guida in stato di ebbrezza: entrambi sono risultati positivi all’alcoltest con valori superiori al limite consentito.

Altri due salentini, un 30enne e un 36enne, sono stati sanzionati amministrativamente per valori alcolemici compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, con conseguente ritiro della patente.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate circa 100 persone, controllati 50 veicoli, e monitorati 15 soggetti sottoposti a misure restrittive. Elevate 10 contravvenzioni al Codice della Strada, due patenti ritirate e due veicoli sequestrati.

Questi interventi dimostrano ancora una volta il forte impegno delle forze dell’ordine nel garantire legalità e sicurezza durante il periodo estivo, contrastando reati, irregolarità lavorative, commercio abusivo e pericoli legati alla circolazione stradale.

Nota bene: Le persone coinvolte sono da considerarsi presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva, come previsto dalla legge.