Maglie, controlli a tappeto della Compagnia dei Carabinieri. In tanti deferiti in stato di libertà

I giorni particolari che sta vivendo anche il Salento a causa del coronavirus non fermano certo il controllo del territorio da parte degli uomini e delle donne dell’Arma dei Carabinieri. A seguito dell’attività svolta, in parecchi sono stati deferiti in stato di libertà dai militari della Compagnia di Maglie.

Un uomo è stato trovato alla guida della propria autovettura con una patente mai conseguita. Un altro soggetto, dopo essere stato sottoposto a perquisizione personale, è stato trovato in possesso di un coltello ben nascosto all’interno del giubbotto, senza fornire alcuna plausibile giustificazione. L’arma è stata immediatamente sequestrata.

Un terzo, sottoposto a perquisizione personale e veicolare, è stato invece trovato in possesso di una pistola scacciacani priva di tappo rosso. Insieme alla pistola occultata all’interno della propria autovettura anche 25 proiettili a salve calibro 8; il tutto è stato sequestrato.

Deferiti in stato di libertà un uomo alla guida del proprio veicolo in stato di ebbrezza alcolica, per violazione penale ai sensi dell’ art.186 comma 2 del codice della strada e 3 giovani sempre a bordo delle proprie autovetture sotto l’influenza di sostanze stupefacenti (dimostrate a seguito degli immediati accertamenti sanitari), per violazione penale ai sensi dell’articolo 187, comma 1 c.d.s.. A tutti è stata ritirata la patente.

Altri 8 si sono, invece, rifiutati di eseguire gli accertamenti biologici e sono stati comunque deferiti in stato di libertà per guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti ai sensi dell’art.187 comma 8 del Codice della Strada.

Nel corso delle stesse attività di controllo del territorio, i Carabinieri hanno segnalato 17 persone alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti (art.75 dpr 309/90) ed hanno sequestrato: 4,8 grammi di cocaina, 19,55 grammi di marijuana, 4,4 grammi di hashish, 2 boccette di metadone e 2 spinelli.