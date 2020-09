Al volante dopo aver bevuto o assunto droghe: il bilancio dei controlli dei Carabinieri di Maglie

C’è chi è stato sorpreso al volante dopo aver alzato il gomito, come dimostrato dal tasso di alcool rilevato dai test ben oltre il limite consentito o dopo aver assunto droghe. E c’è chi è stato segnalato alla Prefettura per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Questi i “motivi” per cui molti automobilisti sono finiti nei guai durante i controlli dei Carabinieri della Compagnia di Maglie che hanno acceso i riflettori sulle “strade” di loro competenza.

Questo il bilancio. A Soleto una persona è stata sorpresa alla guida con una patente revocata. Sei, invece, gli automobilisti sorpresi al volante in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposti agli accertamenti sanitari, sono risultati positivi all’uso di sostanze stupefacenti. Quattro sono finiti nei guai per aver violato l’art. 187 comma 8 del Codice della Strada. In poche parole, hanno rifiutato di sottoporsi agli accertamenti necessari per verificare l’eventuale assunzione di droghe. Per loro è scattato il deferimento in stato di libertà e il ritiro della patente.

Sei conducenti a cui è stato contestato l’art.186 comma 2 del Codice della Strada: guida di veicolo in stato di ebbrezza alcolica e l art. 186 comma 7 sul rifiuto dei controlli. Altri 10 automobilisti sono stati sanzionati perché pizzicati con un tasso compreso tra 05 e 08 g/l. Patenti ritirate.

Dieci persone, infine, sono state segnalate per uso non terapeutico sostanze stupefacenti. Nel complesso, gli uomini in divisa hanno sequestrato agli assuntori. 1,13 grammi di eroina; 16,32 grammi di marijuana; 1,65 grammi di hashish e 4 spinelli.

Numeri alla mano sono stati controllati 650 mezzi e 952 persone.