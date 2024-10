Controlli dei Carabinieri contro la ‘malamovida’, interrotta una festa non autorizzata. Scattano sanzioni per 7.000 euro

Continuano ininterrottamente i servizi svolti dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce, volti a contrastare i fenomeni di malamovida e garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

In tale ambito, nella nottata appena trascorsa, i militari della Compagnia di Maglie, coadiuvati dai colleghi del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Lecce e dal personale Arpa Puglia (Agenzia Regionale Prevenzione e Ambiente) hanno proceduto al controllo di diverse attività commerciali dislocate sul territorio della cittadina magliese.

Sono stati passati al setaccio bar, ristoranti e locali di intrattenimento all’aperto e il servizio è stato prevalentemente rivolto, ma non solo, a contrastare le condotte che arrecano disturbo alle persone.

Nel corso dei controlli i militari dell’Arma hanno riscontrato diverse irregolarità presso un’attività commerciale, location di cerimonie ed eventi, dove era in corso festa in totale assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte dell’autorità di Pubblica Sicurezza e con diffusione di musica a intensità superiore ai limiti consentiti.

I militari hanno proceduto all’interruzione dell’evento facendo così defluire gli oltre 250 presenti. Al titolare è stata contestata anche l’omessa compilazione delle schede relative alla sanificazione e al controllo della temperatura degli alimenti. Sono state quindi comminate sanzioni amministrative per un totale di circa 7.000 euro, con conseguente segnalazione alle autorità.

Sempre nell’ambito dei servizi di controllo del territorio, nella stessa nottata, i Carabinieri della Stazione di Scorrano, hanno segnalato all’ Autorità, un 22enne salentino per guida senza patente (perché mai conseguita) e per essersi rifiutato di sottoporsi ai previsti accertamenti tossicologici. Il giovane che si trovava alla guida di una vettura di grossa cilindrata, nel tentativo di eludere i controlli, non si è fermato all’alt e, nel tentativo di darsi alla fuga, si è schiantato contro un albero.

A seguito dell’impatto ha riportato lesioni che hanno reso necessario l’intervento dei sanitari del 118 che lo hanno trasportato presso l’ospedale di Casarano.