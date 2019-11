Controlli a tappeto dei Carabinieri a Taurisano e Racale, scoperto anche un furto di energia elettrica

Controlli a tappeto dei Carabinieri, che nelle scorse ore sono stati molto attivi sul territorio. Oltre ai casi di droga, gli uomini in divisa hanno deferito in stato di libertà due persone a Taurisano per furto di energia elettrica, un uomo a Racale per possesso incustodito e ingiustificato di munizionamento e 6 giovani sono stati segnalati per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti. Non sono mancate poi le contravvenzioni amministrative per il mancato uso della cintura di sicurezza.

Furto di energia elettrica

Pensavano di farla franca, ma i Carabinieri della stazione di Taurisano hanno scovato l’inganno. A Taurisano, M. D. e P. A., queste le inziali dei due ladri di corrente, sono stati deferitit in stato di libertà per furto di energia elettrica. Grazie all’aiuto dei tecnici, le forze dell’ordine hanno individuato la derivazione abusiva tramite un bypass con allaccio diretto al contatore. Così i due ladri di corrente non dovevano preoccuparsi delle bollette.

Beccati alla guida

A Racale, invece, ad essere finito nei guai è stato M. A., deferito in stato di libertà per possesso incustodito e ingiustificato di munizionamento. All’interno della sua auto, infatti, l’uomo custodiva 15 cartucce calibro 12. Sempre alla guida della propria autovettura, sono state individuate 2 persone in stato di alterazione psicofisica, dovuta al consumo di sostanze stupefacenti e alcol. I due sono stati deferiti in stato di libertà per guida sotto alterazione psicofisica corredata ad uso di sostanze stupefacenti.

Non sono mancate, poi, le contravvenzioni amministrative per il mancato uso delle cinture che ammontano a 75. A chiudere il cerchio, 6 giovani sono stati segnalati alla prefettura di Lecce per uso non terapeutico di sostanze stupefacenti.