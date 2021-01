Intensi controlli sul territorio: 180 mezzi controllati, patenti ritirate e sostanze stupefacenti sequestrate

Sono state ore intense quelle dei carabinieri della Compagnia di Tricase che hanno svolto una intensa attività di controllo del territorio e della circolazione stradale finalizzata soprattutto alla prevenzione dell’abuso di sostanze stupefacenti ed alcoliche alla guida, ma anche reati in genere. A seguito dell’attività, sono molte le persone controllate, deferite in stato di libertà o segnalate.

Ad essere deferito in stato di libertà è stato un uomo di 34 anni che, alla guida della propria autovettura, ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro un muro di cinta di una proprietà privata. L’uomo è risultato positivo a sostanze oppiacee. La patente è stata dunque ritirata e il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo.

È per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, invece, che un ragazzo di 20 anni è stato deferito in stato di libertà dai militari dipendente norm-aliquota radiomobile. A seguito della perquisizione, infatti, il giovane è stato trovato in possesso di 4 grammi di marjuana. La patente è stata ritirata. Sono altre 4 le persone segnalate per detenzione di stupefacenti ad uso personale.

30 militari e 15 veicoli impiegati nelle attività di controllo: sono stati 26 i controlli a persone sottoposte ad arresti domiciliari, solo una non risultava presente presso la propria abitazione; 12 controlli a persone sottoposte a misura di sicurezza; 180 automezzi controllati; 120 persone identificate; 2 patenti ritirate; 1 veicolo sottoposto a sequestro; 6 grammi di marjuana e 0,1 grammi di cocaina sequestrati; 10 esercizi pubblici controllati; 8 contravvenzioni e altre 7 patenti ritirate.