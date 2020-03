Controlli senza sosta per evitare il contagio, oltre 150 persone denunciate nelle ultime 48 ore

Ancora un numero altissimo di denunce. Ancora troppi cittadini che, in barba al Decreto per il contenimento del contagio del coronavirus, continuano a lasciare le proprie abitazioni senza una reale necessità e adducendo una serie di scuse, alcune anche curiose e pittoresche.

Forse in tanti sperano di farla franca ed è per questo che non accennano a diminuire, anzi, sono stati intensificati, i controlli da parte dei Carabinieri del Comando provinciale di Lecce, per stanare chi i provvedimenti, proprio, non vuole saperne di osservarli.

Compagnia di Lecce

Nel corso delle ultime 48 ore i militari della Compagnia di Lecce hanno svolto 153 controlli su persone e 80 su veicoli, 34 sono stati i deferimenti.

Compagnia di Casarano

124 i soggetti e 98 i mezzi verificati, all’interno del territorio della giurisdizione, a opera dei Carabinieri della Compagnia di Casarano. 71 le denunce emanate.

Compagnia di Campi Salentina

Gli uomini della “Benemerita” della Compagnia di Campi salentina, invece, di persone ne hanno controllate 52 e altrettanti sono stati i veicoli. Al termine del servizio hanno deferito in stato di libertà 4 soggetti.

Compagnia di Maglie

28, invece, sono stati i cittadini denunciati dai Carabinieri della Compagnia magliese, su 89 persone e 41 veicoli verificati.

Compagnia di Tricase

Nell’ambito della giurisdizione della Compagnia di Tricase, invece, si sono svolti 65 controlli nei confronti di persone e 52 di mezzi. 20 soggetti inosservanti sono stati deferiti in stato di libertà.