Con ombrelloni e lettini si “impossessano” di 2mila metri quadri di spiaggia libera, controlli a Gallipoli e Salve

Archiviato il lungo weekend di Ferragosto, quando sono scesi in campo 90 uomini e 13 mezzi navali, continuano senza sosta i controlli della Capitaneria di Porto di Gallipoli lungo i litorali che rientrano nella loro “competenza territoriale”. Una delle “missioni” degli uomini in divisa è quella di combattere l’occupazione abusiva delle spiagge, una brutta abitudine, purtroppo, che non passa mai di moda. Così, anche nelle scorse ore, i militari del Compartimento Marittimo della “Città Bella” hanno acceso i riflettori sulla costa. Interventi che si sono conclusi con quattro persone finite nei guai e 2mila metri quadri di spiaggia libera – occupati abusivamente senza alcun titolo concessorio e/o autorizzativo – restituiti ai cittadini.

A Baia Verde, in particolare, gli uomini della Guardia Costiera di Gallipoli, hanno scoperto, di nuovo, che erano state occupate due aree demaniali marittime a ridosso di uno stabilimento balneare. Il proprietario del lido aveva, di fatto, “aumentato” la zona che aveva in concessione piazzando 46 ombrelloni e 94 lettini su circa 426 mq di spiaggia libera. Le attrezzature sono state poste sotto sequestro e il titolare dello stabilimento balneare è stato deferito alla competente Autorità Giudiziaria. Stessa sorte, sempre a Gallipoli, in località Punta Pizzo, per un noleggiatore di attrezzature balneari, che con 65 lettini e 9 ombrelloni aveva occupato abusivamente un’area di circa 400 mq. In entrambi i casi il tratto di litorale abusivamente occupato è stato restituito alla libera fruizione dei cittadini.

È finito con il sequestro anche il servizio del personale dell’Ufficio Locale Marittimo di Santa Maria di Leuca, in località Cabina nel Comune di Salve. Qui i titolari di una ditta di noleggio di attrezzature balneari si erano “impossessati” di due tratti di spiaggia libera – rispettivamente di 840 mq e 275 mq – anche in questo caso posizionando 110 ombrelloni e 188 lettini. I due sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria e i 1125 mq di spiaggia sono stati restituiti alla libera fruizione.

Tirando le somme, quindi, sono state deferite alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce quattro persone, posti sotto sequestro penale 165 ombrelloni e 347 lettini e restituite alla libera fruizione circa 2.000 mq. di spiaggia libera nei comuni di Gallipoli e Salve.

E come ha assicurato il comandante della Capitaneria di porto di Gallipoli, Capitano di Vascello (CP) Enrico Macrì, i controlli continueranno incessantemente anche nei prossimi giorni.