Estate sotto osservazione nel Salento. La Polizia di Stato ha intensificato i controlli sul territorio di Lecce, marine comprese, per garantire sicurezza, legalità e rispetto delle regole nei luoghi maggiormente frequentati durante la stagione turistica.

L’attività, disposta dal Questore di Lecce Lionetti nel mese di luglio, ha interessato numerosi esercizi pubblici, locali di intrattenimento, stabilimenti balneari, circoli privati e manifestazioni aperte al pubblico, con verifiche mirate sul rispetto delle autorizzazioni, sulla sicurezza dei locali e delle strutture, sulle condizioni igienico-sanitarie e sulla tutela dei lavoratori.

I controlli hanno coinvolto la Divisione P.A.S. della Questura e i Commissariati di Pubblica Sicurezza, operando in collaborazione con l’Ispettorato del Lavoro, l’ASL e i Vigili del Fuoco.

Oltre 15 attività controllate e sanzioni per circa 10mila euro

Nel corso delle verifiche, che hanno riguardato la città di Lecce, diversi comuni della provincia e le marine salentine, sono stati controllati più di 15 esercizi tra locali di somministrazione di alimenti e bevande, strutture balneari, attività di pubblico spettacolo, circoli privati e organizzatori di eventi. Gli accertamenti hanno portato alla contestazione di circa 10 illeciti amministrativi, per un valore complessivo di circa 10mila euro di sanzioni.

Tra i provvedimenti adottati anche una sospensione della licenza ai sensi dell’articolo 100 del TULPS; una diffida del Questore e una diffida amministrativa per irregolarità legate all’utilizzo delle autorizzazioni previste dagli articoli 68 e 80 del TULPS.

In particolare, sono state riscontrate situazioni relative all’organizzazione di serate con intrattenimento danzante senza le necessarie autorizzazioni previste dalla normativa.

Irregolarità anche per gli addetti alla sicurezza nei locali

Durante i controlli sono stati verificati anche gli operatori impiegati nei servizi di sicurezza all’interno dei locali e durante gli eventi pubblici. Circa 20 addetti alla sicurezza sono stati controllati e sanzionati perché impiegati senza i requisiti richiesti o con modalità non conformi alle disposizioni vigenti.

Un aspetto particolarmente importante, soprattutto nel periodo estivo caratterizzato da una maggiore presenza di pubblico nei locali, riguarda infatti la regolarità del personale incaricato di garantire l’ordine e la sicurezza degli avventori.

Stop alla manipolazione degli alimenti in alcuni esercizi

Le verifiche congiunte con il personale dell’ASL hanno evidenziato anche alcune criticità sotto il profilo igienico-sanitario. In alcuni esercizi è stata disposta l’immediata sospensione delle attività di manipolazione degli alimenti, a seguito delle carenze riscontrate durante gli accertamenti.

L’obiettivo è quello di garantire ai cittadini e ai numerosi turisti presenti nel Salento standard adeguati di sicurezza nella somministrazione di cibi e bevande.

Controlli su affitti brevi e autonoleggio

L’attività della Polizia di Stato ha riguardato anche altri settori collegati al turismo. Nel mese di luglio sono state controllate: cinque strutture dedicate agli affitti brevi e una società operante nel settore dell’autonoleggio senza conducente.

Per una società del territorio leccese è stata proposta al Prefetto e al SUAP l’adozione di un provvedimento di divieto di prosecuzione dell’attività, dopo il venir meno dei requisiti previsti dall’articolo 11 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza in capo all’amministratore unico.

Controlli estivi avanti per tutta la stagione

L’attività di vigilanza proseguirà per tutta la stagione estiva con l’obiettivo di prevenire situazioni di rischio e garantire il corretto svolgimento delle attività di intrattenimento, della ristorazione e dei servizi rivolti ai residenti e ai visitatori.

Nel periodo di maggiore affluenza turistica, i controlli rappresentano uno strumento fondamentale per tutelare la sicurezza nei luoghi della movida salentina e assicurare il rispetto delle norme da parte degli operatori economici.