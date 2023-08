Fede, devozione… e mercatino. Tre giorni di festa a Minervino per Sant’Antonio

Il Salento che ha conquistato i turisti non è racchiuso tutto nello slogan «sole, mare e vento» che descrive l’estate, quando mostra il suo volto più bello. Questa terra, ricca di arte e di cultura, parla anche di riti e tradizioni, di devozione e di preghiere, di cibi e di prodotti che raccontano la storia di un paese, di un angolo, di un luogo. Un Salento che si muove tra sacro e profano. L’esempio più bello sono le feste patronali, come quella che andrà in scena a Minervino di Lecce in onore di Sant’Antonio, protettore della cittadina del dolmen.

Gli ingredienti sono quelli di sempre: le luci delle luminarie che rendono ancora più preziosa la piazza su cui si affaccia la chiesa madre, dedicata a San Michele Arcangelo, famosa per il suo rosone, i colori dei fuochi pirotecnici, la musica della banda per le vie del paese, il concerto sulla Cassa Armonica, la processione. Tutti segni di appartenenza ad una terra che profuma di religiosità e di tradizione.

Il programma civile e religioso pensato per i 3 giorni di festa – 11 – 12 e 13 agosto – è veramente ricco. Novità di quest’anno, oltre alla peregrinatio della statua del Santo che per quattro settimane è stato ospitato nelle case delle famiglie del posto, sempre aperte per una preghiera, per il rosario, per un canto o un momento di raccoglimento anche la via delle arti e dei sapori, un vero e proprio mercatino con i prodotti tipici locali allestito in via Bandello. Non solo bancarelle, quindi, ma un viaggio stand dopo stand tra le eccellenze del territorio.

Immancabile la banda, immancabile quando si tratta di feste patronali. L’11 agosto appuntamento con la «Grande Orchestra di fiati “Lirico-Sinfonica” di Terra d’Otranto, diretto dal Maestro Irene Corciulo.

Il 12 agosto, giorno della Festa, tocca al Premiato Gran Complesso Bandistico Municipale “Ernesto e Gennaro Abbate” – Città di Squinzano, diretto dal Maestro e concertatore Giuseppe Grecucci. Intermezzi musicali a cura di Misto Band.

Chiuderanno la tre giorni di festa gli Accasaccio con un concerto live con Puccia e Marmo. Tutti pronti a cantare i successi del la band salentina, che ha spopolato sui social dopo la partecipazione XFactor: brani come «Balla», «Non lasciarmi mai» o «Come si fa a odiare il mare» e l’ultimo singolo, «Brilla» una canzone toccante e convincente, impreziosita dalla voce di Puccia (from Après La Classe) che aggiunge un tocco emotivo e coinvolgente al pezzo.

Non resta che segnare sull’agenda l’appuntamento con la festa patronale in onore di Sant’Antonio l’11-12 e 13 agosto.