Pochi secondi che hanno fatto temere il peggio. Uno scricchiolio, poi la decisione di uscire. Sono bastati pochi istanti per evitare conseguenze che avrebbero potuto essere ben più gravi. È quanto accaduto a Tricase, dove un crollo all’interno di un negozio di abbigliamento ha trasformato una giornata apparentemente tranquilla in un momento di grande paura. «Abbiamo sentito uno scricchiolio e ci siamo allontanate immediatamente. Poco dopo è venuto giù tutto», racconta una delle dipendenti, presente al momento del cedimento insieme ad una collega e ad una cliente. Hanno lasciato il locale senza esitazione, insospettite da un rumore insolito proveniente dall’alto. Una scelta istintiva che ha permesso di scrivere un articolo di cronaca e non il bilancio di una tragedia. Per fortuna, quello che poteva trasformarsi in un episodio dalle conseguenze ben più gravi si è concluso senza feriti, grazie a quella decisione presa d’istinto.

Le lancette dell’orologio avevano da poco segnato le 9.30 quando è scattato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e i Vigli del fuoco che hanno messo in sicurezza il locale. Un negozio nuovo, ristrutturato non da molto e di proprietà di un commerciante locale.

Accertamenti per chiarire le cause del cedimento

Gli accertamenti dovranno stabilire che cosa abbia provocato il cedimento del solaio e verificare le condizioni della struttura, ricostruendo con precisione la dinamica del crollo. Stando ad una prima ricostruzione pare che a cedere sarebbe stato il lastricato terrazzo, che avrebbe invaso il piano superiore, da tempo inutilizzato, che un tempo ospitava un locale notturno. Il peso dei materiali avrebbe determinato, poi, il crollo nel punto vendita. Il bilancio, intanto, resta quello che più conta: nessuna delle persone presenti è rimasta ferita. Un dettaglio che, osservando il locale devastato dal crollo, restituisce la misura di quanto sia stato decisivo allontanarsi dopo quel primo, insolito scricchiolio.

Per chi era nel negozio, resta il ricordo di quei pochi istanti scanditi da un rumore inatteso. Per gli investigatori, invece, il compito di capire perché quella struttura abbia ceduto.

ph. Il Gallo