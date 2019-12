La truffa orchestrata su Subito.it gli riesce male, salentino smascherato dai Carabinieri della Compagnia di Gallipoli

L’operazione era finalizzata al controllo del territorio per contrastare reati contro il patrimonio, il consumo e lo spaccio sostanze stupefacenti, il controllo di persone sottoposte a limitazione della libertà ed alla circolazione stradale. E i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli hanno trovato di tutto e di più. Un elenco di trasgressioni che avranno certamente ripercussioni su chi si è macchiato di comportamenti contro le leggi dello Stato.

Sono stati deferiti in stato di libertà per detenzione illegale ai fini di spaccio di sostanza stupefacente due giovani del posto, un 21enne (S. S., queste le sue iniziali), trovato possesso di 8,20 grammi di hashish e un 32enne (D. B., queste le sue iniziali) che, a seguito di perquisizione domiciliare, è stato trovato in possesso di 7 involucri in cellophane contenenti complessivamente 3,6 grammi di cocaina e un altro involucro con 1,3 grammi di marijuana.

Ben 21 i soggetti segnalati alla prefettura per uso non terapeutico sostanze stupefacenti.

Un gallipolino è stato deferito in stato di libertà per porto abusivo di armi poiché, a seguito di una perquisizione personale, è stato trovato in possesso di 3 coltelli di grosse dimensioni di cui 2 con lama lunga rispettivamente 33 e 18 centimetri.

A Cutrofiano, un piccolo imprenditore, è stato deferito in stato di libertà per “lavoro nero” poiché occupava “in nero”, con mansionedi operaio,un cittadino extracomunitario privo del permesso di soggiorno.

Non sono mancati anche i controlli nelle scuole del territorio. A Gallipoli, grazie all’ausilio del team del nucleo cinofili della Compagnia dei Carabinieri di Modugno, grazie al fiuto di un cane fighter, sono stati rinvenuti all’interno di un Istituto Scolastico Superiore, quasi 2 grammi di hashish. Nel giardino adiacente è stato recuperato un involucro in cellophan contenente 0,3 grammi di marijuana, verosimilmente abbandonata da studenti rimasti sconosciuti. La droga è stata sottoposta a sequestro.

Un uomo di Copertino è stato, invece, deferito per combustione illecita di rifiuti in quanto sorpreso nell’atto di incendiare sterpaglie e materiale plastico all’ interno del terreno agricolo di sua proprietà.

Altri 3 sono stati deferiti in stato di libertà per evasione non essendo stati trovati presso la propria abitazione.

A seguito di accertamenti svolti con personale della società “Enel Distribuzione”, i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli hanno smascherato un uomo che da circa 4 anni aveva manomesso presso la propria abitazione il contatore di energia elettrica: anche lui è stato deferito in stato di libertà.

Stessa sorte per 3 soggetti che hanno pensato bene di utilizzare, in un circolo ricreativo, una scheda smart card di Sky ad uso domestico per vedere le partite di calcio criptate in onda proprio sui canali di Sky Sport. L’apparecchiatura è stata sottoposta a sequestro.

Un soggetto, poi, ai sensi dell’articolo 640 del Codice Penale è stato deferito in stato di libertà per truffa poichè, con artifici e raggiri, avvalendosi dell’utilizzo di una pagina web del sito “Subito.it” induceva in errore una vittima, facendogli effettuare una ricarica postepay per l’acquisto di una vespa 50 e procurandosi l’ingiusto profitto di 900euro.

3 soggetti sono stati deferiti in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza alcolica e 1 per guida sotto influenza di sostanze stupefacenti.