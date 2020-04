Controlli anti-contagio a Gallipoli. La polizia controlla le ‘autocertificazioni’ e cinque persone si beccano una multa

È tutto pronto per i controlli serrati voluti dal Questore di Lecce Andrea Valentino per Pasqua e Pasquetta. In attesa di scendere in campo per ‘monitorare’ il territorio nei giorni clou di festa, gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno verificato ex post le dichiarazioni rilasciate, nelle scorse settimane, da tutte le persone fermate durante i controlli su strada. E le sorprese durante gli accertamenti non sono mancate.

Cinque persone, tutte gallipoline, sono state sanzionate. Quando si sono ritrovati vis a vis con i poliziotti hanno fornito una motivazione che, a loro dire, li avrebbe giustificati a spostarsi da casa ma dai riscontri fatti dagli agenti in ufficio le ‘spiegazioni’ raccontate sono apparsa ingiustificate. Violavano, quindi, le norme dell’attuale Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri tant’è che per tutti e cinque è scattata una multa.

5 persone sono state sanzionate

Due hanno ‘ricevuto’ una contravvenzione di 400euro (ciascuno) perché sono stati sorpresi mentre passeggiavano a piedi senza alcuna giustificazione. Le altre tre dovranno fare i conti con una sanzione di 533,33 euro perché ingiustificatamente in giro con l’autovettura.

Controlli incrociati

Non solo, sempre dai controlli incrociati, gli agenti del Commissariato di Gallipoli hanno verificato che 3 persone che in questi giorni sono state sanzionate (533,33 euro per spostamenti non giustificati) perché sorprese a girovagare con l’auto senza un giustificato motivo erano già finite nei guai. Nelle scorse settimane – quando era in vigore la norma che prevedeva, in caso di violazione del Decreto del Presidente del Consiglio, l’applicazione dell’ar. 650 del c.p. – erano state penalmente denunciate in quanto trovate, sempre tutti e tre in compagnia, a girovagare per le strade di Gallipoli.